Un grupo de personas aguarda turno en una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPA).

España destruye 14.000 empleos en noviembre pero el paro baja en 19.000 personas

El mercado laboral mantiene los 21,8 millones de afiliados pese al parón del empleo tras la temporada turística y a las puertas de Navidad

Cristina Cándido

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:01

Noviembre deja señales mixtas en el mercado laboral. España perdió en el penúltimo mes del año 14.358 afiliados de media, hasta situarse en 21. ... 825.233 cotizantes, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata de un retroceso moderado pero mejor que la caída de 30.051 ocupados que se produjo en el mismo mes de 2024. Con este descenso, se rompe la racha alcista de octubre, cuando la incorporación de personal educativo disparó la afiliación en 141.926 personas.

