La factoría de Diamond Foundry en Trujillo ya produce diamantes sintéticos. D. H.

La tecnológica Diamond Foundry invertirá 2.350 millones para una fábrica de chips en Cáceres

El Gobierno cierra una alianza con la compañía estadounidense a través de la Sepi digital que prevé emplear a 500 trabajadores en la planta de Trujillo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:16

Comenta

La primera fábrica de diamantes sintéticos de Europa está en Cáceres. Concretamente en Trujillo, donde emplea a unas 40 personas actualmente que desde el mes ... de enero comenzaron a producir las primeras piezas en fase de prueba. Ahora la tecnológica estadounidense Diamond Foundry ha dado ahora un paso más en España y ha firmado una alianza con el Gobierno -que se ratificará este martes en Consejo de Ministros- para invertir 2.350 millones de euros en una segunda fábrica de alta tecnología que también se instalará en Trujillo, según avanza este martes El País y confirmaron fuentes gubernamentales a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

