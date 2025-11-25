La tecnológica Diamond Foundry invertirá 2.350 millones para una fábrica de chips en Cáceres
El Gobierno cierra una alianza con la compañía estadounidense a través de la Sepi digital que prevé emplear a 500 trabajadores en la planta de Trujillo
Madrid
Martes, 25 de noviembre 2025, 10:16
La primera fábrica de diamantes sintéticos de Europa está en Cáceres. Concretamente en Trujillo, donde emplea a unas 40 personas actualmente que desde el mes ... de enero comenzaron a producir las primeras piezas en fase de prueba. Ahora la tecnológica estadounidense Diamond Foundry ha dado ahora un paso más en España y ha firmado una alianza con el Gobierno -que se ratificará este martes en Consejo de Ministros- para invertir 2.350 millones de euros en una segunda fábrica de alta tecnología que también se instalará en Trujillo, según avanza este martes El País y confirmaron fuentes gubernamentales a este periódico.
El acuerdo se firmará con la Sepi digital (SETT, Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica), convirtiéndose así en la mayor operación que ha hecho el brazo inversor del Ministerio de Transformación Digital desde su creación por el exministro José Luis Escrivá hace casi dos años. Según confirman fuentes del Gobierno, la Sepi digital desembolsará 753 millones de euros del Perte chip y la compañía estadounidense pondrá otros 1.600 millones para este proyecto, que está presupuestado hasta 2029.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión