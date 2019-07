Alhambra Venture Tecnología del espacio para las empresas La tecnología de esta startup se denomina SmartPV (Smart ProcedureViewer) y procede la MobiPV, ya implantada en la ISS. Sol Galaxy. La compañía jienense pretende revolucionar el mundo de los procedimientos IDEAL Martes, 2 julio 2019, 02:11

Granada. En su día a día, las empresas se encuentran con múltiples problemas al ejecutar los distintos procedimientos, workflows, manuales o checklists de producción, mantenimiento, control de calidad, etc. Tanto es así que no disponen de procedimientos de trabajo por 'falta de tiempo' o los tienen porque lo requiere la certificación en calidad, pero no resultan de utilidad. Tienen interminables documentos en papel o PDF, difíciles de consultar, que los trabajadores no leen, con lo que no se ponen en práctica correctamente.

Los cambios en los procedimientos y flujos de trabajo mejoran la eficiencia, pero son poco frecuentes, lentos y complejos de realizar y de implementar. Pierden tiempo, dinero e imagen por errores en tareas de producción, mantenimiento o gestión y controles de calidad defectuosos o no realizados.

En muchas ocasiones, requieren un experto in situ, pero ha de venir de otra ciudad (o país) con los costes de tiempo y dinero que esto supone. ¿Cómo controlar entonces el conocimiento y la utilización de los documentos (procedimientos, flujos de trabajo, manuales, etc.)? ¿Cómo hacer que proveedores y contratas trabajen de manera homogénea?

En este contexto, nace la solución SmartPV desarrollada por Sol Galaxy http://www.sol-galaxy.com, un novedoso proyecto que pretende ofrecer numerosas ventajas a las empresas:

-Procedimientos, formularios, workflows, manuales o checklists optimizados con un nuevo formato de documentos interactivos, inteligentes y multimedia, ahorrando tiempo y dinero. Se incrementan así los resultados y el valor de la empresa.

-Mayor calidad a todos estos documentos, más claros y bien presentados.

-Facilidad de uso para los trabajadores (lo que incrementa su utilización) y control de gestión, feedback y registro de uso.

-Documentos fáciles de crear e implementar. Los trabajadores pueden sugerir mejoras on-line que se implementan de forma fácil y rápida.

-Mayor eficacia y eficiencia al evitar errores en el trabajo, incrementando la productividad y la calidad en productos y servicios y, con ello, la satisfacción del cliente.

-Trabajo en directo y cooperativo e intercambio de contenido multimedia.

-Asesoramiento de expertos in situ, sin desplazamientos.

-Una tecnología sencilla de implementar y con infinitas posibilidades de evolución.

Todo ello, llevará a documentación accesible y fácilmente comprensible con gráficos, fotos, audios y vídeos y con la posibilidad añadida de consultar a un experto.

En la Estación Espacial

La empresa Sol Galaxy nace del proyecto 'MobiPV' de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se trata de un proyecto surgido tras una infructuosa búsqueda en el mercado, durante más de un año, de algún producto que pudiera dar solución a un gran problema que afectaba a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS). Los astronautas tenían que trabajar en la ISS, un lugar donde todo debe hacerse en tiempo y forma, con cientos de procedimientos impresos en papel, largos, farragosos y, a veces, de difícil comprensión, siendo a menudo necesario que un astronauta leyera y otro realizara el trabajo, además de la supervisión del centro de control de tierra. La solución debía además permitir que personas no expertas pudieran ejecutar procedimientos muy complejos, de difícil ejecución y sin errores. La necesidad era por tanto evidente y Sol Galaxy ha basado su desarrollo en ella.

La tecnología de esta startup se denomina SmartPV (Smart ProcedureViewer) y procede la citada MobiPV (Mobile ProcedureViewer), ya implantada en la Estación Espacial Internacional (ISS) y validada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA.

Luis García Millán, CEO de Sol Galaxy, fue miembro esencial en el equipo que desarrolló MobiPV durante varios años y, tras terminar su contrato con la ESA, creyó que esa novedosa tecnología espacial podría incrementar la productividad de las empresas e instituciones digitalizando el trabajo para dar solución a los múltiples problemas con los que se encuentran en su día a día al ejecutar los distintos procedimientos.

Luis presentó la idea en el programa Explorer, del Banco de Santander, siendo esta seleccionada. Como consecuencia de ello, es asignado al proyecto un mentor experto, Salvador García, el cual se entusiasma con la idea desde el primer momento. El proyecto resultó ganador en Jaén.

Tras su paso por el programa Explorer, Luis creó Sol Galaxy, aunando el conocimiento y experiencia adquiridos por él mismo en su trabajo en la ESA con el profundo conocimiento de José Manuel Pérez y Juan Carlos Cuevas, profesores de la UJA, en diversos aspectos claves para el desarrollo de SmartPV y el conocimiento y experiencia de Salvador García en la gestión y administración empresarial.

Sol Galaxy es una spin-off de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la Universidad de Jaén (UJA). Su equipo fundador está constituido por Luis García Millán, Ingeniero de Telecomunicación por la UJA (Jaén) y la THM (Giessen; Salvador García García, Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas; José Manuel Pérez Lorenzo. Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Málaga y Juan Carlos Cuevas Martínez. Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad de Málaga y Doctor por la Universidad de Jaén.

La SmartPV es una tecnología que:

-Permite tener organizados gran cantidad de procedimientos y documentos en general.

-Convierte esos documentos largos, complicados y farragosos en otros sencillos de entender y utilizar, incorporando objetos multimedia y aprovechando toda la potencialidad de los smartphones.

-Garantiza la ausencia fallos en la operativa de los astronautas (eficacia) y, claro está, de todos los trabajadores de las empresas que incorporen esta tecnología.

-Ahorra tiempo aumentando significativamente la eficiencia.

-Permite certificar el trabajo realizado.

-Permite el control a distancia del trabajo mientras se ejecuta.

-Permite el trabajo colaborativo y la consulta con expertos (botón del pánico).

A estos atributos, SmartPV añade otros que serán muy apreciados por las empresas e instituciones que deseen utilizarla: es escalable, es barata, está adaptada a los sistemas informáticos de uso comercial, provee el servicio en la nube (compatible con Google Cloud).

Esta tecnología va dirigida hacia todo tipo de empresas y profesionales, aunque los que más apreciarán su utilidad son las grandes empresas y PYMES de 10 o más trabajadores.

En la actualidad, Sol Galaxy dispone de una tecnología plenamente operativa de la que se derivan los productos descritos anteriormente: smartPV, smartFV, smartHV y smartQV.

La compañía pretende evolucionar y mejorar estos productos con el feedback obtenido de sus clientes, aumentando sus funcionalidades e integrando Blockchain e Inteligencia Artificial en fases sucesivas.

Con su presencia en Alhambra Venture 2019, Sol Galaxy quiere conseguir financiación adicional que les permita abordar la evolución descrita de su tecnología, así como nuevos apoyos para poder introducirla más fácilmente en el mercado empresarial.