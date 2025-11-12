El Supremo falla a favor de la banca sobre la transparencia de las hipotecas de IRPH

Importante victoria para la banca en dos sentencias del Tribunal Supremo en torno a los casos de hipotecas ligados al IRPH, que suman años de ... conflicto judicial por la posible falta de transparencia aplicada por las entidades a la hora de comercializar estos préstamos. El Alto Tribunal ha decidido estimar el recurso de casación interpuesto por Kutxabank contra una sentencia de 2017 derivada de este caso y, a su vez, desestimar otro interpuesto en febrero de 2021 en la Audiencia Provincial de Girona por dos afectados por estas hipotecas.

En todo caso, y en línea con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2024 dictamina que los jueces españoles tendrán que pronunciarse, caso a caso, sobre la transparencia con la que se comercializaron estas hipotecas ligadas al IRPH. «La sala parte de que no cabe dar una solución unívoca sobre el carácter transparente y la abusividad de esta cláusula pues su validez dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo», apunta en las sentencias publicadas este miércoles, a las que ha tenido acceso este diario.

El Alto Tribunal tenía previsto deliberar sobre este asunto el pasado 1 de octubre, según diversas fuentes judiciales, pero hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna resolución. Desde Arriaga Asociados calculan que el perjuicio económico total derivado del IRPH asciende a unos 44.000 millones de euros. De media, un consumidor con hipoteca referenciada al IRPH ha podido pagar 200 euros más al mes que con Euríbor, lo que podría suponer una devolución media de entre 10.000 y 40.000 euros por familia.

Cabe recordar que el IRPH fue, durante años, la principal alternativa al popular Euríbor. Sin embargo, su fórmula de cálculo lo convertía en un índice estructuralmente más caro, aunque la controversia no reside en su legalidad, sino en la falta de transparencia con la que fue comercializado. La puerta abierta a diferentes interpretaciones en los juzgados lograron elevar la causa al TJUE, que en diciembre de 2024 ya abrió la puerta para que los afectados por las hipotecas ligadas al IRPH puedan reclamar y, sobre todo, acceder a devoluciones si se demuestra que el banco actuó de mala fe por falta de transparencia en el momento del contrato.

Eso sí, aunque avala la nulidad de este índice al que siguen referenciadas cerca de un millón de hipotecas en España, el mismo solo será abusivo si se demuestra que el banco en cuestión incumple ciertos requisitos. Entre ellos, se establece que el contrato debe contener una referencia al Boletín Oficial del Estado, donde se publica el IRPH, así como a la circular del Banco de España en la que se explica el funcionamiento y la evolución del índice.

Es cierto que el TJUE indicaba entonces que el requisito de transparencia exigido por la Directiva sobre cláusulas abusivas se cumple sin que, en consecuencia, el banco esté obligado a informar al consumidor sobre la definición del IRPHy su evolución anterior. Incluso si el citado índice «no se corresponde con un tipo de interés remuneratorio, sino con una TAE». Pero todo bajo el supuesto de que «esos elementos resulten suficientemente accesibles para un consumidor medio». Es decir, el TJUEpone el foco en la responsabilidad de la entidad. «En ausencia de estas indicaciones, incumbe al profesional ofrecer una definición completa del IRPH y cualquier otra información pertinente», advierte.

En España, la mayoría de hipotecas a tipo variable tienen un interés que se calcula con el euríbor, que representa el interés medio al que las entidades europeas se prestan entre sí. La diferencia es que el IRPH se calcula con el interés medio (mes a mes) de las hipotecas que conceden los bancos, por lo que resulta fácil que siempre esté por encima del euríbor. Por ejemplo, su valor en octubre de 2024 fue del 3,42%, mientras que el del euríbor se situó en el 2,69%.