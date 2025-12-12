La suerte… para tapar agujeros

Este texto corresponde a la newsletter 'Ajuste de cuentas' donde hablamos de dinero sin tapujos, abordando pequeños hábitos del presente que nos ayudarán a hacer ... más fuerte, financieramente hablando, a nuestro 'yo futuro'.

El del trabajo, el del bar, el de la familia… ¡y cómo no voy a coger el del equipo de fútbol de mi sobrino! Sin duda, son días para rascarse el bolsillo y, en muchas ocasiones, más de lo debido por el maldito '¡y si toca!' de la lotería de Navidad. A solo unas semanas del sorteo más importante del año -no tanto por volumen del premio, sino por tradición-, los españoles buscan la terminación ideal, la que responde a ese pálpito y mantiene la esperanza -casi siempre rota al final, para qué engañarnos- de convertirnos en millonarios de la noche a la mañana. O, al menos, pillar un buen pellizco que ayude a otro clásico de estas fechas: tapar agujeros.

Pocos pueden escapar de esta tentación de la suerte, bien sea por costumbre, o por puro FOMO, que dirían los más jóvenes. Es decir, por miedo a que a mi amigo le toque el Gordo... y a mí no. Y así andamos, compartiendo décimos como locos con la falsa sensación de que así tendremos las mismas oportunidades de ganar… pero a mitad de precio.

Nadie duda de que compartir décimo tiene su punto bonito. Pero también puede traer malentendidos que conviene aclarar desde el principio para evitar que la ilusión inicial acabe transformándose en un auténtico drama. Los expertos aconsejan siempre que los acuerdos queden por escrito, con una fotocopia del décimo firmada por cada participante. También es útil enviar una foto o mensaje por WhatsApp como prueba.

Pero, ¿y si toca? Lo primero, mantener la calma y máxima discreción. Y una vez superada la sorpresa, buscar ayuda y asesoramiento siguiendo cinco pasos clave:

1. Reserva una parte para un capricho, pero evita gastos impulsivos. Tal y como recuerdan los expertos de Geescoperativo, el principal riesgo tras recibir un premio inesperado es asumir que el dinero recibido es prácticamente «gratis» o que no ha supuesto esfuerzo conseguirlo y, en consecuencia, lanzarse a gastarlo sin una adecuada planificación.

2. Crea un fondo de emergencia, que cubra entre 6 y 12 meses de tus gastos mensuales. Este dinero permitirá afrontar situaciones inesperadas, como reparaciones importantes, gastos médicos o incluso cambios en tu situación laboral, sin comprometer el resto del premio.

3. Revisa deudas pendientes. Piensa si merece la pena liquidar deudas o amortizar préstamos. Los expertos de EFPA ponen el ejemplo de una hipoteca, donde puede ser más conveniente reducir el plazo del préstamo o las cuotas mensuales, dependiendo de tus objetivos. Pero si tienes deudas con altos intereses, como tarjetas de crédito, es prioritario cancelarlas. Por otro lado, si las condiciones de tus deudas son favorables, podrías destinar el dinero a inversiones que generen mayor rentabilidad que el coste de los intereses.

4. Ten en cuenta la fiscalidad. No hay que olvidar que un premio bruto de 400.000 euros por décimo, y teniendo en cuenta que en España los primeros 40.000 euros están exentos fiscalmente y el resto tributa al 20%, el importe neto estimado para el ganador sería de aproximadamente 328.000 euros. Una cifra que permite plantearse seriamente destinar parte a la inversión, sea de mayor o de menor riesgo.

5. Sobre todo, mantén la calma. Los expertos coinciden en que guardar el dinero durante los primeros meses permite ganar tiempo para definir unos objetivos claros y diseñar un plan antes de moverlo. Así, una ganancia por sorpresa puede convertirse en seguridad financiera a largo plazo.