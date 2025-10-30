Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre repostando en una gasolinera. R. C.

La subida de la luz eleva la inflación al 3,1%, el nivel más alto en 16 meses

El IPC repunta una décima en octubre también por el alza del transporte y la tasa subyacente aumenta otra décima hasta el 2,5%

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:05

Comenta

La recta final del año está llevando los precios a los niveles más altos de todo el ejercicio, a una tasa que no se veía ... desde junio de 2024. La inflación vuelve a repuntar en octubre, se eleva una décima más respecto a septiembre y sobrepasa ya la peligrosa barrera del 3% al escalar hasta el 3,1%, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De confirmarse este dato, el peor en 16 meses, supondría que el proceso desinflacionario que se venía produciendo en los últimos años está estancado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  5. 5 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  6. 6 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  9. 9 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  10. 10 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La subida de la luz eleva la inflación al 3,1%, el nivel más alto en 16 meses

La subida de la luz eleva la inflación al 3,1%, el nivel más alto en 16 meses