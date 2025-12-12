Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la entrada de la sede de la Sepi en Madrid. EFE

¿Qué es la Sepi y qué empresas controla?

Este organismo dependiente de Hacienda es el brazo inversor de Moncloa a través del cual el Estado posee una cartera de participaciones que supera los 13.300 millones de euros

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

La Sepi (Sociedad Española de Participaciones Industriales) ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por la operación anticorrupción que está llevando a cabo la UCO ... . La Guardia Civil ha practicado cerca de una veintena de registros en sedes de empresas públicas -incluida la Sepi- en busca de documentación vinculada a una presunta trama de adjudicaciones irregulares. La actuación se ha saldado con la detención del expresidente del organismo, Vicente Fernández Guerrero, entre otros. Pero, ¿por qué un organismo como la Sepi tiene tanta relevancia en la investigación?

