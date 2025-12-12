¿Qué es la Sepi y qué empresas controla?

La Sepi (Sociedad Española de Participaciones Industriales) ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por la operación anticorrupción que está llevando a cabo la UCO ... . La Guardia Civil ha practicado cerca de una veintena de registros en sedes de empresas públicas -incluida la Sepi- en busca de documentación vinculada a una presunta trama de adjudicaciones irregulares. La actuación se ha saldado con la detención del expresidente del organismo, Vicente Fernández Guerrero, entre otros. Pero, ¿por qué un organismo como la Sepi tiene tanta relevancia en la investigación?

La Sepi es una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda que controla algunas de las mayores empresas del país a través de participaciones públicas. Transporte, industria, energía y gran banca están bajo el escrutinio del Gobierno: unos de forma directa, con sillones en la mesa de toma decisiones, y otros como accionistas minoritarios. Por resumirlo mucho, la Sepi es el brazo inversor del Estado. Desde 1995 trabaja, según sus estatutos, por «rentabilizar las participaciones empresariales y sus operaciones financieras deben atender al interés público».

Bajo su paraguas aparecen empresas como Correos, Navantia, la agencia de noticias EFE, Hunosa, Sepides o Tragsa. De todas ellas, el Gobierno es el accionista mayoritario o, incluso, el único propietario. Pero Moncloa ha intensificado en los últimos años su participación en empresas del Ibex-35 y en otras cotizadas.

Control de empresas 10% participación en Telefónica La Sepi ha ido adquiriendo acciones de la operadora hasta convertirse en el socio mayoritario.

Es el caso de Telefónica, empresa estratégica donde el Estado comenzó a comprar acciones en abril de 2024 tras ponerse en alerta por el desembarco de los saudíes de STC en la operadora. El Ejecutivo de Sánchez decidió reforzar su presencia en la teleco española más de dos décadas después de su privatización y tras hacerse con el 10% y convertirse en el accionista mayoritario, a pilotar su rumbo al poner como presidente a un afín, Marc Murtra, en sustitución de José María Álvarez-Pallete hace apenas un año. Pero Telefónica no es la única y en total la cartera de participaciones supera los 13.300 millones en la actualidad.

Telefónica

En febrero de 1997 el Gobierno de José María Aznar puso a la venta casi 200 millones de acciones que el Estado poseía en Telefónica. «La mayor OPV hasta aquella fecha», recuerda la Sepi en su página web. Registró más de 1,2 millones de peticiones y obtuvo unos ingresos brutos de 3.786 millones de euros con un precio de venta por acción de 19,47 euros. Casi tres décadas después, ahora con Pedro Sánchez al mando, la Sepi ha alcanzado el 10% de la teleco y se ha convertido en el principal accionista. Por tanto, es clave para la toma de decisiones, como el consumado relevo en la cúpula.

Indra

Se trata también de una empresa estratégica del sector de la tecnología y la defensa, así como del tráfico aéreo y los transportes. La privatización de la compañía llegó un año después de la de Telefónica y ahora vuelve a ser una de las principales cartera de inversiones de la SEPI dentro del apartado de participaciones minoritarias. Con el 27,99% del paquete accionarial, Moncloa es también el principal accionista de esta compañía, duplicando casi al segundo, los hermanos Escribano, que poseen el 13,99%. Precisamente uno de ellos, Ángel, fue elegido nuevo presidente de la compañía en sustitución de Marc Murtra tras la salida de éste para pilotar Telefónica. Además, en este último año Indra ha completado la adquisición del 89,68% de Hispasat a Redeia.

Redeia

La antigua Red Eléctrica Española (REE) es también otra de las compañías en la cartera de propiedades de la SEPI. El Estado, con el 20% de la participación, es, como en los casos anteriores, el máximo accionista. Al frente de esta operadora de infraestructuras energéticas se sitúa una vieja conocida del PSOE: Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, y que ha sobrevivido todo este año pese a la crisis en la compañía después del gran apagón sufrido el 28 de abril.

Enagás

La participación en Redeia no es la única en el sector energético. Enagás también cuenta con presencia de la SEPI, aunque en este caso solo es un 5%.

Aena e IAG

En el sector de la aviación, Moncloa mantiene una doble presencia. Por un lado, ostenta el 51% de Aena, la compañía que gestiona los aeropuertos españoles, aunque no lo hace a través de la Sepi. Y, por otro, en este caso sí con este vehículo, aún cuenta con la histórica participación de Iberia, dentro ya del conglomerado IAG, que supone un 2,52% del holding de la aerolínea.

Además de estos seis grandes del Ibex, la Sepi también está en el accionariado de Airbus e Hispasat. A ellas se suman sus posiciones en Ebro Foods (más del 10%), una de las principales empresas de alimentación de España, propietaria de conocidas marcas de arroz como SOS, Brillante o La Fallera, o de pasta como Garofalo, entre otras.

Castro, el hombre al frente

Al frente de todas estas participaciones en el Ibex se encuentra Javier Castro, nombrado este año 2025. Abogado del Estado desde 2013 y licenciado en Derecho, desde el 14 de enero es el encargado de gestionar la cartera de participaciones de la SEPI valorada en más de 13.300 millones de euros.

Fue un puesto creado específicamente para potenciar las participadas minoritarias de la Sepi, empresas donde tiene menos del 51% de acciones. Castro antes había trabajado en Cofides, en la Abogacía del Estado y el departamento de Arbitraje Internacional.