Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Pleno del Senado. EP

El Senado aprueba que cortar la luz y el agua a los okupas no sea delito

Ahora, la proposición de ley pasará al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para dar luz verde este miércoles a una proposición de ley que viene ... a modificar el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una «finca ocupada ilegalmente». El PNV ha apoyado esta medida, mientras que Junts ha optado por abstenerse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  2. 2 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  10. 10

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Senado aprueba que cortar la luz y el agua a los okupas no sea delito

El Senado aprueba que cortar la luz y el agua a los okupas no sea delito