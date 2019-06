Alhambra Venture La app que revoluciona los pagos y los cobros sin efectivo OWE Envía dinero, cobra a clientes, paga a proveedores, todo fácilmente y sin estar presente IDEAL Miércoles, 19 junio 2019, 01:13

¿Qué es OWE? OWE (https://www.owe-app.com) es un sistema universal de cobros y pagos mediante el envío de dinero electrónico. Esta startup ha conseguido automatizar los procesos de cobros y pagos profesionales y personales de pymes, autónomos, grandes empresas, instituciones públicas o patronatos de recaudación.

Además, reduce la demora en los cobros, las acciones de reclamación y los costes e inconvenientes del uso de dinero, tanto en el ámbito profesional como personal. Por otro lado, también elimina por completo la necesidad de uso de efectivo y, por tanto, la molesta localización de cajeros y desplazamientos a estos.

La app de OWE está disponible en iOS y Android, además es integrable en los sistemas de facturación. Permite cobrar y pagar mediante dinero digital, realizando un control total de las distintas acciones. Su funcionamiento también posibilita asegurar operaciones para reducir el impacto de la morosidad, así como dotar de crédito a los usuarios para realizar pagos automáticamente, sin que deudor o acreedor se vean perjudicados por simples cuestiones operativas del día a día. El equipo de OWE Money Managment está formado por una extraordinaria plantilla: Bruno Barlocco, TO; Martín Folatelli, COO; Gema Barbeito, CFO; Juan María Jurado, fundador e idea; y Rubén Rodríguez, desarrollador.

Agiliza la economía

Esta app es perfecta para cobrar, pagar y recuperar aquello que no te pagan a tiempo. Tiene un uso profesional y personal, también dispone de chat y grupos.

Estas son algunas de las ventajas de usar OWE: cobrarás al instante o en la fecha que indiques. Agiliza la economía y mejora el sistema de cobro de las empresas. Minimiza el riesgo del uso de efectivo. Reduce desplazamientos y molestias por sacar dinero, permite a personas con problemas de movilidad realizar cualquier pago o cobro al instante desde su móvil. Y resuelve el problema de la ausencia de cajeros en zonas rurales, pudiendo pagar a un comercio, amigo o vecino...

El proyecto surge en 2015, y en 2016 se inicia su planificación y posterior desarrollo. En 2018 se constituye la sociedad, y su salida al mercado llega en agosto de 2018.

La idea es fruto de la experiencia en el sector de los cobros y pagos de sus fundadores. Nació con el objetivo de optimizar mediante nuevas tecnologías los procesos de cobros y pagos profesionales y personales, dando valor añadido a una simple transacción de dinero entre sistemas.

Su público o clientes principales son las pymes, autónomos, grandes empresas, instituciones públicas o patronatos de recaudación. Está pensada para todo aquel que realiza cobros y pagos en su actividad, vende a crédito o, simplemente, no al contado. También al particular que cobra o paga entre amigos. Incluso en grupos. «Una transacción en sí no tiene valor alguno para el usuario. Todo aquello que envuelve a la transacción sí».

El modelo de negocio de esta compañía parte con más de 20 años de experiencia. Son expertos con una larga trayectoria en esta actividad, lo cual dota de un alto valor a las transacciones que realizan. Encontramos las claves de su éxito en la profesionalización de su equipo de trabajo, la capacidad para captar talento y los partners elegidos.

En expansión

Actualmente, OWE se encuentra en fase de lanzamiento. Está cerrando su primera ronda de inversión y mejorando la app, así como también implementa nuevos modelos de negocio integrados con un claro objetivo de crecimiento.

En un futuro cercano, pretenden cerrar grandes acuerdos ya identificados y avanzados, desarrollar su campaña de comunicación y penetrar en el mercado, mejorando así la solución de los nuevos servicios ya planificados.

OWE Money Managment será una de las startups presentes en la nueva edición de Alhambra Venture 2019, uno de los eventos de emprendimiento más importantes del sur de España que se celebrará en Granada los próximos 3 y 4 de julio. Con su participación, la startup quiere «establecer relaciones con inversores o potenciales partners que aporten valor a OWE en su crecimiento y les ayuden a alcanzar próximos objetivos».