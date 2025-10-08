Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del apagón del pasado 28 de abril. R. C.

Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

El regulador confiesa en un escrito a la CNMC haber detectado «variaciones bruscas de tensión» en las dos últimas semanas que «podrían tener impacto en la seguridad de suministro»

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:07

Comenta

Inesperado giro de guion de Red Eléctrica. Si hasta ahora la compañía que preside Beatriz Corredor se mostraba segura de que no habría un nuevo apagón en España ... gracias a las medidas de refuerzo puestas en marcha tras el 28 de abril, el gestor reconoce ahora que hay riesgos de sufrir otro cero energético en España si no se implementan las medidas que propone en un documento elevado a consulta pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  5. 5

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  6. 6 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  7. 7 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  8. 8

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas