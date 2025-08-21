Profesionales de la Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Penal nos hablan de los problemas en la sociedad actual

En España, la Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos una vía para liberarse de deudas y recuperar la estabilidad económica. Sin embargo, su aplicación se cruza con el Derecho Penal cuando surgen indicios de fraude, ocultación de bienes o conductas dolosas. Esta interrelación plantea un desafío: distinguir al deudor de buena fe que merece una segunda oportunidad del que utiliza el sistema para eludir responsabilidades.

Además, unido a la situación de los divorcios, estas leyes sufren limitaciones y deficiencias que se han de tratar para que la justicia funcione de forma óptima y los afectados se sientan seguros, confiados y arropados por la legislación de nuestro país.

Para esclarecer temas vinculados con la justicia en nuestro país, entrevistamos a tres profesionales, cada uno experto en una materia distinta dentro del Derecho.

Julian Aranda

Hablamos con Julia Aranda, abogada y directora de SinmásDeuda, quien nos comparte su visión sobre la Ley de Segunda Oportunidad de 2015 y cómo, desde su despacho, ofrecen más que asesoramiento jurídico: brindan confianza, acompañamiento y una vía real para empezar de nuevo.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor

Soy abogada mercantilista y civilista, especializada en Derecho Bancario y de Empresas desde 2017. A partir de mi experiencia, decidí centrarme en la Ley de Segunda Oportunidad y fundé SinmásDeuda para acercar esta herramienta legal a quienes, por imprevistos o decisiones económicas difíciles, se enfrentan a una situación de insolvencia.

Aunque esta ley proviene de concursos de acreedores de empresas, sigue siendo desconocida entre particulares y autónomos, que no siempre creen posible la cancelación de sus deudas. Por eso, en SinmásDeuda trabajamos para visibilizar este derecho y ofrecer asesoramiento jurídico especializado en toda España.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

En SinmásDeuda tramitamos la Ley de Segunda Oportunidad para lograr la exoneración total o parcial de deudas, mediante un plan de pagos adaptado a cada caso. También reclamamos intereses abusivos en préstamos y tarjetas, gestionamos la devolución de gastos hipotecarios y, tras finalizar el proceso, solicitamos la eliminación del cliente de los ficheros de morosidad para que pueda volver a operar con normalidad en el sistema financiero.

¿Qué deudas se pueden cancelar?

La Ley de Segunda Oportunidad permite incluir deudas con cualquier entidad bancaria o acreedor, como tarjetas de crédito, microcréditos, préstamos personales o ICO, siempre que se cumplan los requisitos legales. Las principales excepciones son las hipotecas si se mantiene la vivienda, las pensiones de alimentos y las deudas públicas que superen los 10.000 € (Hacienda y Seguridad Social), donde se aplican condiciones específicas.

¿Quién se puede acoger a la Ley de Segunda Oportunidad?

Esta ley está dirigida a personas físicas, autónomos y empresas en situación de insolvencia.

El requisito es que el deudor actúe de buena fe, aporte información veraz y no haya realizado actos fraudulentos. Además, no debe tener antecedentes penales ni haber solicitado esta Ley en los últimos diez años.

En SinmásDeuda, también gestionamos la cancelación de antecedentes penales para que el cliente pueda acceder a este procedimiento.

¿Qué novedades jurídicas hay en cuanto a la posibilidad de eliminar deudas y cuál es el futuro de la legislación en estos casos?

Desde su aprobación en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ha experimentado diversas reformas. La última de ellas, en 2022, permite reestructurar y cancelar deudas, sin poner en riesgo la vivienda familiar, mediante un plan de pagos único y por tiempo limitado. Permite la exoneración parcial de deudas manteniendo una cuota ajustada a las posibilidades del deudor.

Todavía existen retos, como la exoneración de deudas con Administraciones públicas superiores a 10.000 €, que depende del criterio judicial y requiere intervención especializada. Se espera que el Tribunal Superior de Justicia y órganos superiores amplíen este límite, dando soluciones a autónomos y pequeños empresarios.

¿Qué diferencia a Sin Más deuda de otros despachos de abogados?

Nuestra seña de identidad es la cercanía y la transparencia. Explicamos cada fase del procedimiento para que el cliente comprenda y participe, acompañado de nuestro equipo en cada paso, con CONFIANZA, PACIENCIA Y COLABORACIÓN para asegurar el éxito.

Reunimos la documentación sin complicaciones y nos adaptamos a su situación económica, comprendiendo la dificultad de atravesar un proceso de insolvencia.

Brindamos un servicio integral: tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, reclamación de intereses abusivos, gastos hipotecarios o la eliminación de registros de morosidad.

Borja Pareja

A continuación, entrevistamos a Unixa, Spin Off Jurídico, con una visión propia sobre el Derecho Penal y la importancia de legislar para tener un mayor control contra la ciberdelincuencia. Y que, como sucede con la Ley de Segunda Oportunidad, tiene grandes ventajas, pero también es necesaria una revisión para mejorar la ley.

Unixa, Spin Off Jurídico, nace en 2017 en el seno de la Universidad de Jaén como un proyecto pionero en la transferencia del conocimiento académico al ejercicio práctico del Derecho Penal. Fundado por el catedrático de Derecho Penal Ignacio Benítez Ortúzar, el despacho ha crecido bajo la premisa: el rigor técnico y la cercanía al cliente como señas de identidad. Conversamos con Borja Pareja, socio director del despacho y colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), sobre los retos actuales del derecho penal, la ciberdelincuencia, y el futuro del despacho.

¿Qué papel juega el origen universitario del despacho en su práctica profesional?

Es esencial. Nacimos como Spin Off de la Universidad de Jaén con el objetivo de aplicar directamente la investigación penal más avanzada en la resolución de conflictos reales. La participación activa de personal investigador en nuestro equipo jurídico nos permite abordar los asuntos desde una perspectiva académica, pero siempre con una orientación práctica. Este binomio –teoría y praxis– es lo que nos permite ofrecer soluciones técnicas de alto nivel, con fundamentos sólidos tanto en doctrina como en jurisprudencia.

¿En qué se diferencia su forma de trabajar respecto de otros despachos penalistas?

Nuestro valor diferencial radica en la profundidad del análisis jurídico que ofrecemos y en la calidad humana de nuestro equipo. Apostamos por un trato directo, accesible y constante con el cliente. Sabemos que detrás de cada procedimiento penal hay una persona que necesita una defensa técnica impecable y un acompañamiento humano y claridad. A eso sumamos un enfoque especializado, basado en años de estudio y experiencia en Derecho Penal.

¿Cuál ha sido la evolución del despacho desde su creación hasta hoy?

Hemos crecido de forma orgánica y sostenida. Iniciamos nuestra andadura en Jaén, en el vivero de empresas de la UJA, y posteriormente nos mudamos a nuestra sede central actual. En septiembre de este año abrimos nuevas instalaciones en Linares, en la calle Velázquez, 7, es un proyecto de expansión pensado para mejorar nuestra accesibilidad territorial. Asimismo, a medio plazo, abriremos una sede en Madrid, para reforzar nuestros servicios a nivel nacional.

¿Qué tendencias ve venir en el Derecho Penal en los próximos años?

En el futuro del Derecho Penal se espera una mayor especialización en delitos tecnológicos y económicos, así como una necesaria adaptación de la legislación penal al avance tecnológico. También se reforzará la protección de los derechos fundamentales en los procesos penales, con especial atención al derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Además, la prueba digital y la ciberinvestigación serán elementos clave para el éxito procesal.

En los últimos años, la ciberdelincuencia ha crecido exponencialmente. ¿Qué riesgos observa usted en este ámbito?

La evolución de la ciberdelincuencia es vertiginosa, y la inteligencia artificial es una herramienta poderosa –y peligrosa– en manos de delincuentes. Hemos visto casos de estafas con suplantaciones de identidad realistas, creadas con inteligencia artificial. Voces clonadas, imágenes manipuladas, correos perfectamente redactados... Todo esto dificulta la detección temprana y la prueba en juicio. Por eso, hemos integrado expertos en tecnología y prueba digital, y estamos en contacto con peritos informáticos que nos ayudan con el delito y desmontar las defensas de los acusados en estos casos. El Derecho Penal necesita una actualización constante para no ir por detrás de los delincuentes.

¿Qué perfil tienen los abogados de Unixa?

Valoramos el talento jurídico y la actitud. Contamos con abogados con un alto nivel técnico y doctrinal y, al mismo tiempo, con sensibilidad social. Son capaces de explicar con claridad una cuestión compleja a una persona que está atravesando un momento difícil. Nuestros profesionales son juristas excelentes y personas empáticas. Esa

¿Cuál es la visión de futuro para Unixa?

Queremos seguir siendo un referente en el Derecho Penal de calidad, pero no perdemos de vista nuestra identidad: un despacho comprometido con las personas. La excelencia no es solo un objetivo, sino una forma de trabajar. Y eso, para nosotros, es irrenunciable.

Mercedes Lara Morales

Por último, entrevistamos a Mercedes Lara Morales, abogada de familia colegiada en Madrid desde 2003, representa este enfoque conciliador desde hace más de dos décadas. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ha ejercido tanto en Madrid como en su ciudad natal, La hemos entrevistado para conocer su visión sobre la mediación en los conflictos de divorcio y separación, y la nueva ley que ha salido este mismo año sobre la mediación.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Me licencié en Derecho en la Universidad de Granada y comencé mi carrera en un despacho civilista en Madrid. Más tarde regresé a Granada, donde trabajé en otro bufete hasta abrir mi propio despacho, centrado en el derecho de familia y la resolución práctica de crisis de pareja con el menor coste emocional posible. Me formé en mediación familiar (Máster en la Universidad Miguel de Cervantes) y soy miembro de la AEAFA, lo que me permite mantener una formación continua en esta materia.

Además, soy autora de un blog informativo para personas en proceso de separación o divorcio, y en 2013 publiqué el libro infantil «Cuentos del Reino Encantado», con enfoque educativo. Mi despacho apuesta por una atención cercana, confidencial y sin prisas, en un entorno tranquilo que favorece el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Me especializo en casos de separación, divorcio y adopciones, tanto de menores como de mayores de edad. Actualmente, es común atender medidas paternofiliales de parejas de hecho, adopciones homoparentales y casos de hijos que no han conocido a uno de sus progenitores, reflejo del crecimiento de nuevos modelos de familia en España. También gestiono modificaciones de medidas previas, como cambios de custodia o ajustes en la pensión alimenticia.

En los últimos tiempos, han aumentado los casos con la patria potestad, sobre todo por traslados de uno de los progenitores. Esta experiencia me permite identificar los puntos débiles de muchos convenios y prever las omisiones que pueden generar conflictos futuros. Un buen acuerdo de mutuo acuerdo, bien redactado y con previsión, evita judicializaciones innecesarias.

¿Cuál es la situación actual de los divorcios en España? ¿Cada vez más se recurre a la mediación como forma de solventar las diferencias y evitar pasar por juicio?

En mi despacho, la mayoría de las separaciones, divorcios y medidas paternofiliales se resuelven de mutuo acuerdo, superando a los casos contenciosos. Muchas parejas acuden con ideas claras, mientras que otras negocian a través de sus respectivos abogados. Es cada vez más común optar por la custodia compartida y presupuestos equilibrados para los hijos, ajustados a sus necesidades reales. Sin embargo, el domicilio familiar continúa siendo un punto conflictivo, especialmente por el elevado coste de vivienda, que complica acuerdos cuando los ingresos son limitados.

La nueva Ley 2/2025, en vigor desde abril, impulsa la mediación como vía para resolver conflictos familiares. Esta normativa exige un intento de resolución extrajudicial antes de presentar demanda, reforzando así la importancia del diálogo. Aun así, la negociación directa entre las partes sigue siendo una alternativa eficaz en muchos casos.

¿Qué recomienda a las personas que buscan separarse?

Siempre aconsejo acudir a un abogado especializado en Derecho de Familia, ya que contamos con la empatía y la experiencia necesarias para abordar estos conflictos de forma pacífica. También es importante dejarse guiar por el criterio profesional y no por las opiniones de familiares o amigos que, aunque bienintencionadas, pueden confundir y agravar la situación.

En momentos de alta sensibilidad, evitar decisiones precipitadas es clave. Los abogados de familia conocemos los puntos débiles de muchos acuerdos y actuamos con visión mediadora, aplicando ingenio e innovación. Defiendo siempre la búsqueda de un convenio equilibrado, basado en expectativas realistas y respeto mutuo, que prevenga futuros litigios.

Al comienzo de cada negociación suelo recomendarles que sean generosos: «Solo así llegareis a un buen equilibrio y vuestros hijos lo agradecerán».

¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

A veces no es posible una ruptura pacífica, pero considero esencial fomentar una educación en la resolución de conflictos familiares desde la conciliación. La sociedad ha asociado históricamente el divorcio con el conflicto, y es vital superar esa visión. Suelo explicar a mis clientes el concepto de «autoprofecía cumplida» de Rober K. Merton, que muestra cómo nuestras percepciones pueden condicionar el comportamiento y agravar los problemas en una separación.

También los animo a mirar más allá del momento presente, que suele estar marcado por el duelo emocional. El objetivo debe ser proteger el bienestar de los hijos, que vean cómo se resuelven los conflictos respetuosamente, ya que este ejemplo les acompañará en su desarrollo. Por ello, trabajar un buen acuerdo no solo beneficia a las partes, sino también al entorno familiar.

Sin embargo, todavía existe una carencia normativa: no hay un cuerpo legal que establezca un contenido mínimo en casos de ruptura, lo que genera inseguridad jurídica y desigualdad en las resoluciones. Hoy en día, el derecho de familia sigue siendo una materia pendiente para el legislador. Esto evitaría situaciones desafortunadas que se están produciendo, como que uno prive al otro de ver a sus hijos mientras se resuelve el procedimiento.