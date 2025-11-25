Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

La Mutua pide que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones de empleo

El grupo presidido por Ignacio Garralda se suma a la propuesta de Bruselas y anima a fijarse en el modelo vasco de las ESPV

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

El sector asegurador se suma a las recomendaciones de la Comisión Europea para que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones ... de cara a la jubilación. «En España, la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público, lo cual implicará renuncias en otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad», expresó este martes Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  7. 7 Los diez fugitivos más buscados en España
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Dos personas atrapadas tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mutua pide que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones de empleo

La Mutua pide que los trabajadores puedan acceder por defecto a un plan de pensiones de empleo