Confirmado: las pensiones subirán un 2,7% en 2026, unos 500 euros más

Ya es definitivo. El INE lo ha confirmado este viernes: las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 un 2,7% con carácter general, de acuerdo ... con la inflación media interanual, una vez que se ha conocido el dato definitivo del IPC de noviembre, que permite calcular el incremento de las pensiones para el próximo año.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales, según la estimación realizada tomando como referencia la última nómina abonada en noviembre. Este incremento beneficiará a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De esta forma, la pensión media del sistema (con independencia de la clase de prestación y del régimen de procedencia) aumentará unos 35 euros en enero y sobrepasará por primera vez la barrera de los 1.350 euros al mes. El colectivo más numeroso, el de los jubilados, verán cómo sus nóminas se incrementarán 40 euros al mes hasta escalar por encima de los 1.550 euros de paga. Aquellos que procedan del Régimen General superarán por primera vez los 1.700 euros mensuales, un extra de 572 euros, pero los autónomos, sin embargo, tendrán que conformarse con un alza de 27 euros mensuales y cobrar 1.040 euros.

La revalorización de las mínimas, por concretar

Por su parte, la pensión de viudedad crecerá de media 25 euros en enero hasta los 962 euros. Algo mayor será el incremento de la prestación por incapacidad permanente, 32 euros mensuales, hasta los 1.243 euros, mientras que la pensión de orfandad aumentará 14 euros y se situará en los 541 euros al mes y la de en favor de familiares pasará de 784 euros a 805 euros, 21 euros más.

La revalorización será previsiblemente bastante mayor para quienes tengan una pensión mínima o no contributiva, puesto que en la última reforma aprobada en marzo de 2024 se acordó un alza por encima del IPC y vinculada a los umbrales de pobreza hasta 2027 para mejorar sus cuantías. Sin embargo, habrá que esperar al último Consejo de Ministros del año para saber cuánto aumentarán el próximo año las pensiones más bajas.

La subida también será mayor, aunque mínimamente, para los pensionistas que más cobran, puesto que la prestación máxima escala 0,115 puntos porcentuales por encima de los precios, una medida que se introdujo en la última reforma para tratar de compensar la mayor carga que supondrá para las rentas altas el incremento adicional de cotizaciones que les impuso. De esta forma, la pensión máxima se impulsará desde los 3.267,6 euros hasta los 3.359,6 euros, unos 92 euros más que en la actualidad, lo que supondrá unos ingresos brutos anuales de 47.034 euros.