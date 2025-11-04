Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España

La mitad de la riqueza en España, alrededor de 111.200 millones, se encuentra en manos de 28 octogenarios y unas pocas familias. Esta cifra ... queda lejos de los 38.898 millones de euros que concentran los 25 millonarios igual o menores de 50 años, que representan el 15% de la riqueza total en nuestro país.

Así se desprende de la lista Forbes España que se ha dado a conocer este martes y donde la familia Ortega, fundadora del imperio Inditex, sigue reinando un año más en la primera posición con 120.000 millones de euros. Una cifra que supera la suma de las siguientes cincuenta fortunas del país. De hecho, Amancio Ortega lleva encabezando el ranking desde hace once años. Aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año.

A pesar de todo, el empresario gallego atesora 109.900 millones de euros, y su patrimonio no baja de los 100 millones por año. De hecho, sigue siendo uno de los mayores patrimonios del mundo, junto con los fundadores de Google, Microsoft o Tesla, entre otros, situándose en el puesto 9 de la última lista publicada por Forbes USA. El segundo puesto sigue siendo para Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España con una fortuna de 10.000 millones de euros.

El fundador de Inditex representa por sí solo el 42,5% de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos, una concentración que no tiene parangón en ninguna otra economía desarrollada europea. Con él se encuentra Miguel Fluxà Roselló, 87 años, atesora 3.300 millones con Iberostar; Juan Abelló, de 83 años, que controla 3.000 millones desde Torreal; los hermanos March Delgado, de 80 y 85 años, acumulan más de 4.100 millones a través de Corporación Financiera Alba; e Isabel Castelo, la decana de la lista a sus 96 años, mantiene 1.300 millones en el sector asegurador. La clave de estas fortunas es temporal y sectorial y que desde hace 40 años España no ha producido una oleada de creadores de riqueza, especialmente en los sectores emergentes, como el tecnológico.

Los septuagenarios, con 23 representantes, alcanzan los 37.201 millones (14.4% del total) con un promedio de 1.617 millones por persona, destacando Juan Roig (76 años), que lidera el grupo con 7.900 millones, seguido de Hortensia Herrero y Florentino Pérez. Las 24 personas que constituyen los sexagenarios cuentan con un patrimonio de 42.360 millones, que representa solo el 16.4% del total. Rafael Del Pino (67 años) y Juan Carlos Escotet (66 años, 6.200 millones) lideran este segmento, que comienza a ser más diversificado aunque siguen dominando las infraestructuras y la banca tradicional.

Más allá de los primeros nombres de la lista -que en mayor o menor medida se han mantenido sin variaciones en los últimos años- empieza a vislumbrarse un trasvase de riqueza que se presenta interesante en función del cambio sociológico de estas relaciones familiares. «Eso es mucho más importante que si tienen un millón más o un millón menos. Significa que los herederos del baby boom van a entrar en la lista y en cada familia dependerá de cuántos hijos tengan y cómo tengan solucionado su futuro testamentario», explica a este medio Andrés Rodríguez, director de Forbes España en la sede del club privado de la revista en España.

Los de 50 suman el 13%

En 2025, los grandes apellidos del capital español suman 292.100 millones de euros, 16.600 millones más que en 2024. Un aumento, del 5,7% aunque más moderado que el 28% del año anterior, que Rodríguez achaca al buen comportamiento económico de España, los índices de empleo y los máximos históricos del Ibex-35 dieciocho años después. Aunque nombres relevantes como Ortega y Roig fueron pioneros en sus negocios, la realidad es que en la lista no hay ningún unicornio empresas que valga más de 1.000 millones- o tecnológicas y los tres sectores que aglutinan las mayores fortunas son el retail (Inditex o Mercadona), las infraestructuras (Ferrovial, Acciona) y la banca (Abanca o Banco Santander). «Los tres siguen siendo territorios en los que somos líderes pero siguen siendo muy tradicionales», afirma Rodríguez.

La edad media de la lista está en 69 años -solo hay siete personas por debajo de 50 años-. Los cincuentones, con 18 representantes, suman 32.940 millones (12,7%). De nuevo una Ortega: Sandra, de 57 años, domina este grupo con 10.000 millones heredados de su padre, mientras que Tomás Olivo destaca con 4.600 millones en centros comerciales. Esta franja empieza a mostrar mayor dinamismo en sectores como energías renovables y salud.

Otro dato interesante es que las mujeres no consiguen romper el techo de cristal. Tres de cada diez ricos son mujeres. «Cada vez están más profesionalizadas, cada vez son menos herederas y más gestoras, pero ese ratio es un ratio muy bajo», señala Rodríguez. Entre los nombres más destacados, se encuentran Sandra Ortega (Inditex) que sigue siendo la mayor fortuna femenina en España; Hortensia Herrero (Mercadona) y María Del Pino y Calvo Sotelo (Ferrovial).

Por otra parte, el fallecimiento de Isak Andic que hasta el año pasado ocupaba la quinta posición, ha dejado fuera de la lista 5.000 millones puesto que sus hijos todavía no han tomado posición de su herencia.