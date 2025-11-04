Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Amancio Ortega, fundador de Inditex

Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España

Media fortuna del país está en manos de 28 octogenarios, según la lista Forbes España

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:48

La mitad de la riqueza en España, alrededor de 111.200 millones, se encuentra en manos de 28 octogenarios y unas pocas familias. Esta cifra ... queda lejos de los 38.898 millones de euros que concentran los 25 millonarios igual o menores de 50 años, que representan el 15% de la riqueza total en nuestro país.

