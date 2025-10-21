Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Efe

La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

La CNMV sugiere modificaciones en la ley de opas al Ministerio de Economía, que acelera la trasposición de una directiva europea clave para reforzar el papel del Banco de España en procesos de fusión

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 21 de octubre 2025, 12:45

Comenta

La opa fallida de BBVA sobre Banco Sabadell ha sido también un largo proceso de aprendizaje para el mercado y, sobre todo, para los ... reguladores, que se han topado con una operación prácticamente inédita que ha destapado ciertos agujeros regulatorios que ahora desvían el foco de presión hacia el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  4. 4 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  5. 5 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  6. 6

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  7. 7

    Aparecen dos maravedíes en la puerta del castillo de La Calahorra
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10

    Detienen a un ladrón que tenía en vilo a vecinos del Albacín y se escondía en una cueva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios