Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vecinos intentan atravesar una calle en Paiporta, el pasado octubre de 2024 tras la devastadora dana. Efe

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La institución, que eleva tres décimas su previsión de crecimiento al 2,9%, recuerda que los daños totales de la dana superaron los 17.000 millones de euros

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

De sequías eternas a inundaciones repentinas, pasando por incendios y olas de calor. El riesgo climático es una realidad que ya afecta a las cuentas ... públicas españolas y que hace un año tuvo su peor reflejo en el impacto sobre todo humano, pero también económico, de la dana de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  3. 3

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  4. 4 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  5. 5

    Hallan tres pistolas, un rifle y 1.200 plantas de marihuana al investigar un tiroteo en Olivares
  6. 6 Adiós a un hombre bondadoso y muy humano
  7. 7 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  8. 8

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba
  9. 9 Una madre y sus tres hijos consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  10. 10 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española