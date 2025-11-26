La OCDE sitúa el riesgo climático como una de las principales amenazas para la economía española

De sequías eternas a inundaciones repentinas, pasando por incendios y olas de calor. El riesgo climático es una realidad que ya afecta a las cuentas ... públicas españolas y que hace un año tuvo su peor reflejo en el impacto sobre todo humano, pero también económico, de la dana de Valencia.

Por primera vez de forma tan contundente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluye los fenómenos meteorológicos extremos como uno de los principales riesgos para que la buena marcha de la economía nacional se mantenga en el medio plazo. Para la institución «la creciente frecuencia y gravedad de estos fenómenos climáticos plantea riesgos para las finanzas públicas españolas», insistiendo en que, aunque las sequías se encuentran entre los peligros naturales más costosos, las inundaciones y las tormentas acaparan el 80% de los daños económicos directos del país en los últimos 25 años.

Respecto a la dana, además del fallecimiento de 232 víctimas, la OCDE calcula un daño directo de 4.800 millones de euros. La cifra total se calculó en 17.000 millones (1,1 % del PIB). «Las tormentas invernales y las inundaciones han causado repetidamente pérdidas superiores a los 850 millones de euros anuales en las últimas dos décadas», insiste la OCDE con datos de Swiss Re.

En comparación con otros países de la UE, España lidera las pérdidas económicas per cápita derivadas de estos eventos, junto a Eslovenia, Suiza y Luxemburgo, por delante de otras grandes economías como Italia, Alemania o Francia. «España también registra un elevado número de víctimas mortales por millón de habitantes.

Recomendaciones

Esto subraya la necesidad de medidas de adaptación más sólidas para mitigar el impacto tanto humano como económico de los fenómenos meteorológicos extremos«, insiste la institución, que va un paso más allá al alertar que este tipo de situaciones también pueden dañar la productividad laboral. ¿Cómo? Con impacto en sectores de actividad claves como la agricultura, dañando las infraestructuras o sobrecargando los sistemas hídricos »generando también presiones inflacionistas y afectando negativamente al turismo y el transporte«.

En todo caso, la OCDE sí valora de forma positiva el papel del Consorcio de Compensación de Seguros, considerado «un modelo internacional robusto con fortaleza financiera». Sin embargo, la creciente frecuencia y severidad de estos desastres requiere de medidas para mantener su sostenibilidad financiera a largo plazo.

Con este telón de fondo, la organización recomienda establecer fondos de contingencia explícitamente destinados a este tipo de emergencias, «integrando evaluaciones sistemáticas de los riesgos macro-fiscales relacionados con el clima en la planificación presupuestaria a medio plazo». También aboga por una mayor inversión en infraestructuras.

Además del riesgo climático, la OCDE también ve otros factores externos que podrían afectar a la buena marcha de la economía española. Entre ellos, los aranceles, un frenazo de la inversión o -ya en términos internos- la falta de reformas por la fragmentación política. De momento, la institución ha revisado nuevamente al alza su previsión de crecimiento, en tres décimas hasta el 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, en línea con el Gobierno.