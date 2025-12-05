Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moeve y la UPM crean la primera Cátedra de Innovación en Moléculas Verdes para acelerar la transición energética

La alianza impulsará investigación, formación y el desarrollo de combustibles sostenibles como los SAF y los e-fuels, además de tecnologías para capturar CO2 y producir hidrógeno verde

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:59

Moeve y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han firmado hoy un acuerdo para la creación de la primera Cátedra de Innovación en Moléculas Verdes, ... una iniciativa conjunta que busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico en ámbitos clave para la transición energética. El acto se ha celebrado en la sede central de Moeve con la presencia de representantes institucionales, expertos y estudiantes de la universidad madrileña.

