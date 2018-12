Casi dos millones de usuarios de luz, a punto de quedarse sin su bono social a finales de año

El cheque térmico llegará en el primer trimestre

os plazos para solicitar el nuevo bono social de la luz no solo influirán en quienes necesitan un descuento de su factura para pagar la electricidad. Porque esos mismos hogares que a día 31 de diciembre de 2018 tengan reconocido ese derecho, serán los beneficiarios del cheque térmico que el Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en marcha para respaldar a las familias con más necesidades en materia energética.

Cuando cierren el año, la próxima semana, las compañías eléctricas informarán al Gobierno sobre el listado de clientes que han accedido, o han solicitado, el bono social de la luz. A partir de ese momento, la Administración gestionará el pago de un cheque para que esos mismos hogares hagan frente a la factura térmica, relacionada fundamentalmente con la bombona de butano al no contar con muchos recursos económicos, donde habitualmente no utilizan calefacción, con un coste más elevado. Si no tienen bono eléctrico concedido, no tendrán derecho al térmico, tal y como se estableció en su momento.

Consiste en un pago único anual para sufragar gastos de «calefacción, agua caliente sanitaria o cocina», indica la norma. Ese abono procederá del Ministerio de Transición Ecológica, pero lo gestionarán las comunidades para pagarlo en el primer trimestre del próximo año, y así ocurrirá posteriormente en todos los ejercicios. Y cada una de ellas lo podrá hacer por la vía que consideren más oportuno en cada caso, desde un cheque hasta una transferencia bancaria, por ejemplo.

Serán, como poco, 25 euros por titular. El propio Ministerio de Transición Ecológica estima que esa cuantía podría alcanzar los 130 euros, como máximo, calculados para una dotación presupuestaria de 100 millones de euros a repartir entre 1,5 millones de usuarios. Aun sin Presupuestos, el Ejecutivo ha garantizado ese pago en 2019.