Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado

Las prestaciones contributivas subirán en torno a un 2,7% en 2026, según Funcas

Camilo Álvarez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:40

La llegada del 2026 traerá cambios en las pensiones para millones de jubilados en España y las previsiones son más optimistas de lo que ... en un principio se contemplaba. Funcas, el centro de análisis dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación, ha revisado al alza sus previsiones de IPC por las presiones inflacionistas, hasta una tasa del 2,8% en diciembre, dos décimas más que en la anterior estimación. Con estos datos, estima la media de inflación del periodo diciembre 2024-noviembre 2025, utilizada para la actualización de las pensiones contributivas, en el entorno del 2,7%.

