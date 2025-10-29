El truco legal en el SEPE para que los autónomos puedan cobrar 270 días de paro

Una ayuda que se puede cobrar de forma íntegra hasta 270 días mientras arranca la actividad por cuenta propia. La clave está en solicitarla dentro ... de los 15 días posteriores al alta para no perder el derecho.

El Servicio Público de Empleo Estatal permite compatibilizar el cobro del paro con el inicio de una actividad como autónomo. El organisma especifica que se mantiene el 100% de la prestación contributiva, con el único descuento del IRPF y sin deducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, porque ya se cotiza como trabajador por cuenta propia. El máximo de compatibilidad es de 270 días, o los que resten de prestación si son menos.

Si el trabajador está percibiendo la prestación por desempleo de nivel contributivo y ha cesado con carácter total y definitivo tu actividad laboral, y se da de alta como trabajador o trabajadora por cuenta propia, podrá seguir percibiendo la prestación que te corresponda, mientras esté trabajando por cuenta propia, durante un máximo de 270 días o durante el tiempo inferior que te quede por percibir, siempre que se solicite la compatibilidad en el improrrogable plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia.

La compatibilidad de la prestación contributiva con la actividad por cuenta propia cesará por la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial.

El SEPE aclara que también se podrá aplicar lo indicado en este apartado si estás percibiendo la prestación por desempleo y se incorpora como socio o socia de sociedades laborales de nueva creación o socio trabajador o socia trabajadora de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación, que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social que corresponda por razón de su actividad por cuenta propia.

Si el trabajador autónomo se acoge a esta compatibilidad, percibirá el 100% de la cuantía de la prestación por desempleo con el descuento del IRPF, en su caso, y sin deducción de cotización a la Seguridad Social.

El SEPE recuerda que todos los trámites se pueden realizar a través de su sede electrónica.