La forma de cobrar hasta 270 días de paro como trabajador autónomo. Ramón L. Pérez

El truco legal en el SEPE para que los autónomos puedan cobrar 270 días de paro

La clave está en solicitarla dentro de los 15 días posteriores al alta para no perder el derecho

Camilo Álvarez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:42

Comenta

Una ayuda que se puede cobrar de forma íntegra hasta 270 días mientras arranca la actividad por cuenta propia. La clave está en solicitarla dentro ... de los 15 días posteriores al alta para no perder el derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

