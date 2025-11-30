Los tres casos en los que se puede retirar la pensión a un jubilado

Las pensiones, una vez concedidas, se pueden recibir hasta el final de la vida del contribuyente, pero existen algunas salvedades por las que el jubilado ... puede verse privado de ellas. La Seguridad Social es muy clara con este asunto. El organismo fija los criterios para garantizar que esta ayuda llegue a quien realmente la necesita. Cuando se incumplen condiciones económicas o de información, la prestación puede suspenderse o retirarse.

Y es que la pensión no contributiva no es automática ni indefinida. Exige cumplir requisitos claros, entre los que está no superar 7.905,80 euros anuales, declarar los ingresos del hogar o comunicar cambios personales. De no cumplir alguna de estas normas, se puede suspender el servicio.

Este sistema está pensado para personas que no tienen derecho a una pensión contributiva y acreditan necesidad económica. En estos casos, se valora la unidad familiar y el cumplimiento de trámites periódicos. Cuando el beneficiario o su hogar incumplen esos requisitos, la ayuda puede darse de baja.

Durante los tres primeros meses del año, los pensionistas deben declarar los ingresos de la unidad familiar ante la Seguridad Social. Si se salta este trámite, se presenta fuera de plazo o de forma incorrecta se pone en riesgo esta la recepción de esta pensión. Además, el umbral de ingresos no puede superar los 7.905,80 euros anuales. Si el pensionista o su núcleo familiar rebasan esa cifra, se pierde el derecho.

Además, un cambio de estado civil, mudanza o cualquier variación relevante en la situación personal también debe ponerse en conocimiento de la Seguridad Social, pues, de locontrario, se interpreta como un incumplimiento de los requisitos.