La elevada indemnización a un trabajador despedido tras solo tres meses. Freepik

El caso de un trabajador que cobró 21.500 euros de indemnización por solo 3 meses trabajados

Así lo ha explicado en un vídeo en su cuenta de TikTok Rafael Serrano, abogado con más de 760.000 seguidores

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

Un trabajador se ha llevado más de 21.000 euros de indeminzación por trabajar tres meses. El Juzgado de lo Social número 10 de Madrid ... ha fijado 1.788 euros de indemnización y 19.674 euros como salarios de tramitación. Así lo ha explicado en un vídeo en su cuenta de TikTok Rafael Serrano, abogado con más de 760.000 seguidores.

