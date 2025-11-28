El caso de un trabajador que cobró 21.500 euros de indemnización por solo 3 meses trabajados

Un trabajador se ha llevado más de 21.000 euros de indeminzación por trabajar tres meses. El Juzgado de lo Social número 10 de Madrid ... ha fijado 1.788 euros de indemnización y 19.674 euros como salarios de tramitación. Así lo ha explicado en un vídeo en su cuenta de TikTok Rafael Serrano, abogado con más de 760.000 seguidores.

Llama la atención la elevada cuantía recibida para el escaso tiempo de servicio. Sin embargo, estos importes reflejan que un despido considerado improcedente puede acarrear consecuencias económicas relevantes para la empresa.

El vídeo de Serrano pone el foco en la duración del contrato o la situación administrativa para apuntar que estos no eliminan los derechos. En sus palabras: «No es porque lo diga yo, es porque lo dice el Juzgado número 10 de Madrid». «Trabajes más meses, más años o menos años, si estás en situación irregular, también tienes derechos laborales», insiste.

Lucas trabajó solo tres meses y aun así el abogado Rafael Serrano y su equipo logró que obtuviera más de 21.000 € por despido injusto. La ley protege a todos los trabajadores en España, sin importar su situación administrativa.

A la vista de lo ocurrido, el foco se pone en la protección que existe y puede traducirse en indemnización y salarios de tramitación cuando el despido se considera improcedente.

Pare ello, es esencial reunir la documentación laboral (contrato, nóminas y comunicaciones del despido) y conservarla ordenada. Después, buscar asesoramiento profesional para valorar la estrategia más adecuada en cada caso. Entre otras cuestiones, es importante definir la vía judicial ante el Juzgado de lo Social competente para saber si existen indicios de improcedencia.

La difusión en redes de este caso ha provocado muchas reacciones en redes, ya que a bastantes usuarios les ha llamado la atención la elevada cuantía de la indemnización tras un periodo de tiempo de trabajo de solo tres meses.