La ayuda a la que pueden acceder los nacidos hasta 1973. Mireya López

El SEPE ofrece una ayuda económica para nacidos antes de 1973 que dura hasta su jubilación

La cuantía es de 480 euros mensuales (80% del IPREM) y cotiza a jubilación con una base del 125% del tope mínimo

Camilo Álvarez

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:52

El Serivicio Estatal de Empleo (SEPE) cuenta con una ayuda para quienes han agotado la prestación contributiva y cumplen las condiciones de jubilación. Se ... trata de una cuantía fija y con cotización a la Seguridad Social. Está en vigor desde el 13 de marzo de 2019, el subsidio para mayores de 52 años ampara a personas desempleadas que han agotado el paro y acreditan todos los requisitos de una pensión contributiva, salvo la edad.

