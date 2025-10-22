El SEPE anuncia un cambio en el subsidio por desempleo para personas con hijos a cargo La reforma en materia de ayudas por desempleo fija una duración máxima y cuantías escalonadas para quienes acrediten responsabilidades familiares

Cambios en las prestaciones por desempleo para un colectivo en particular. La reforma en materia de ayudas por desempleo fija una duración máxima y cuantías escalonadas para quienes acrediten responsabilidades familiares, condiciones que van a cambiar ahora.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detalla que los cambios afectan tanto a los importes como a la duración del subsidio por desempleo. La medida se dirige a quienes no alcanzan cotizaciones suficientes para la prestación contributiva y necesitan una ayuda extra específica ante las cargas familiares.

Para recibir este subsidio es necesario haber cotizado al menos 90 días. La prestación contributiva exige 360 días de cotización. Además, para tramitar la ayuda es imprescindible estar inscrito como demandante en los servicios de empleo de la comunidad autónoma (SAE en Andalucía) y suscribir la BAE o acuerdo de actividad.

Según la información que ha facilitado el SEPE, quienes hayan cotizado al menos 180 días y acrediten hijos a cargo u otras responsabilidades pueden cobrar el subsidio hasta un total de 21 meses. En la práctica, los seis primeros meses se abonan con el primer tramo de cuantía; del mes 7 al 12 se aplica el segundo; y desde el mes 13 hasta completar los 21 meses se percibe el último tramo.

Otro cambio relevante es el aumento progresivo de las cuantías gestionadas por el SEPE. Mientras dure el subsidio, los importes son escalables: 95% del IPREM los primeros 180 días (570 euros), 90% entre los días 181 y 360 (540 euros) y 80% a partir del día 361 (480 euros).

