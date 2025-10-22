Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cambios en el subsidio por desempleo para personas con hijos a cargo F. Morquecho

El SEPE anuncia un cambio en el subsidio por desempleo para personas con hijos a cargo

La reforma en materia de ayudas por desempleo fija una duración máxima y cuantías escalonadas para quienes acrediten responsabilidades familiares

Camilo Álvarez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:30

Comenta

Cambios en las prestaciones por desempleo para un colectivo en particular. La reforma en materia de ayudas por desempleo fija una duración máxima y cuantías escalonadas para quienes acrediten responsabilidades familiares, condiciones que van a cambiar ahora.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detalla que los cambios afectan tanto a los importes como a la duración del subsidio por desempleo. La medida se dirige a quienes no alcanzan cotizaciones suficientes para la prestación contributiva y necesitan una ayuda extra específica ante las cargas familiares.

Para recibir este subsidio es necesario haber cotizado al menos 90 días. La prestación contributiva exige 360 días de cotización. Además, para tramitar la ayuda es imprescindible estar inscrito como demandante en los servicios de empleo de la comunidad autónoma (SAE en Andalucía) y suscribir la BAE o acuerdo de actividad.

Según la información que ha facilitado el SEPE, quienes hayan cotizado al menos 180 días y acrediten hijos a cargo u otras responsabilidades pueden cobrar el subsidio hasta un total de 21 meses. En la práctica, los seis primeros meses se abonan con el primer tramo de cuantía; del mes 7 al 12 se aplica el segundo; y desde el mes 13 hasta completar los 21 meses se percibe el último tramo.

Otro cambio relevante es el aumento progresivo de las cuantías gestionadas por el SEPE. Mientras dure el subsidio, los importes son escalables: 95% del IPREM los primeros 180 días (570 euros), 90% entre los días 181 y 360 (540 euros) y 80% a partir del día 361 (480 euros).

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  4. 4 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  5. 5 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  9. 9 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  10. 10 Raúl Berdonés y Lola Índigo, entre los premiados con la Medalla de Oro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El SEPE anuncia un cambio en el subsidio por desempleo para personas con hijos a cargo

El SEPE anuncia un cambio en el subsidio por desempleo para personas con hijos a cargo