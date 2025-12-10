El SEPE alerta de la estafa en su nombre de estos números de teléfono
«El contacto se puede producir desde teléfonos con numeraciones 800, 807 y similares que te facturan y solicitan datos bancarios con fines ilícitos», apunta en un mensaje en redes
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:35
Nuevo intento de estafa en nombre del SEPE. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) alerta sobre la realización de comunicaciones fraudulentas solicitando ... datos bancarios y fiscales, suplantando al organismo.
«El contacto se puede producir desde teléfonos con numeraciones 800, 807 y similares que te facturan y solicitan datos bancarios con fines ilícitos», señala el organismo a través de sus redes sociales.
En anteriores estafas en nombre del SEPE también han llegado a contactar con las posibles víctimas a través del correo electrónico o SMS solicitando información personal y confidencial. El SEPE solo usa esta vía de contacto si previamente está autorizado por la persona usuaria.
⚠️#AlertaFraude ➡️Detectados teléfonos fraudulentos con numeraciones 800, 807 y similares que te facturan y solicitan datos bancarios con fines ilícitos.— SEPE (@empleo_SEPE) December 8, 2025
🔴Te recordamos ⤵️
☎ 060 ➡️ teléfono del SEPE
☎️ 91 926 79 70 ➡️ Cita previa pic.twitter.com/1H8emsub6K
El SEPE lanza una serie de avisos para prevenir:
-El SEPE solo dispone de dos números de teléfono: el 060 que es el teléfono oficial de atención del SEPE y el 91 926 79 70, el teléfono de cita previa.
-El SEPE nunca solicitará información personal y confidencial si no ha sido previamente autorizado por la persona usuaria y en los canales puestos a disposición del organismo
-Desconfía si recibes un correo, SMS o WhatsApp que solicita que realices una determinada acción con urgencia o de forma inmediata y que ofrece un supuesto reembolso que espera a que sea reclamado
-Contiene errores ortográficos o gramaticales o expresiones no habituales
-Que te solicita abrir un archivo adjunto, acceder a una web o proporcionar datos bancarios para una supuesta verificación.
Para obtener asesoramiento técnico, psicosocial y legal existe el número 017, puesto a disposición de la ciudadanía por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE): es un servicio gratuito y confidencial que funciona en horario de nueve de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión