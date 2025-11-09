Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para la gasolina. Ideal

Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

La empresa utiliza el aceite recogido para producir combustibles renovables y ofrece rebajas en el precio de la gasolina y el diésel a cambio

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

Novedades en el precio de la gasolina y el diésel de Repsol. A partir de ahora los clientes de sus estaciones de servicio podrán repostar ... de una forma mucho más económica si se aprovechan de la última promoción que ha lanzado la empresa. Para ello únicamente hay que llevar el aceite de cocina usado a la gasolinera y disfrutar automáticamente de un precio especial para llenar el depósito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  9. 9

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel