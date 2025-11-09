Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Novedades en el precio de la gasolina y el diésel de Repsol. A partir de ahora los clientes de sus estaciones de servicio podrán repostar ... de una forma mucho más económica si se aprovechan de la última promoción que ha lanzado la empresa. Para ello únicamente hay que llevar el aceite de cocina usado a la gasolinera y disfrutar automáticamente de un precio especial para llenar el depósito.

Este descuento encuentra explicación en la campaña 'Recogida aceite de cocina usado' que tiene activa ahora mismo Repsol. Se trata de una promoción especial en la que Repsol recoge el aceite de cocina utilizado que sus clientes llevan a las estaciones de servicio para producir combustibles renovables. Y a cambio de ello, ofrecen a dichos clientes descuentos especiales.

Tal y como informa Repsol a través de su página web, el funcionamiento de esta promoción es bastante sencillo: basta con llevar el aceite de cocina usado que se tenga en casa a la estación de servicio Repsol más cercana. Se deberá llevar en botellas de plástico transparente de hasta cinco litros cerradas con un tapón.

En la gasolinera un vendedor será el encargado de recoger el aceite y, una vez entregado, otorgará una cantidad de saldo a través de la aplicación Waylet. En concreto, por cada litro de aceite de cocina usado que se entregue se consigue un descuento de 30 céntimos y el máximo que se puede entregar al día asciende hasta los cinco litros, lo que supondría hasta 1,50 euros de saldo.

Además, el saldo conseguido gracias a esta promoción no solo podrá utilizarse para repostar un vehículo, sino que también es posible usarlo para cualquier otro producto o servicio que ofrezca la estación de Repsol en cuestión. La promoción, al menos hasta el momento, no cuenta con una fecha concreta de finalización.