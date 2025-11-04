Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea

Una nueva regulación europea amenaza con subir de forma considerable el precio de los combustibles el próximo año. Una situación que va a tener algunos ... efectos menores incluso antes. El precio de los carburantes en España vive un momento de tensa calma antes de una nueva subida que podría notarse pronto en los bolsillos de los conductores.

El panorama actual es justo lo contrario, con una ligera bajada en las gasolineras. El descenso reciente en los precios responde, principalmente, a la bajada del crudo internacional aparejado al anuncio de un alto el fuego en Gaza y la estabilización de los mercados energéticos.

De hecho, los precios en España se mantienen por debajo de la media europea, donde el litro de gasolina ronda los 1,66 euros y el gasóleo 1,53 euros.

El problema para el consumidor aparece en el horizonte más cercano con la implantación del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS2), que ampliará el actual mercado europeo de derechos de carbono al transporte por carretera y a los edificios. Esta medida forma parte del plan climático 'Fit for 55', con el que la Unión Europea se ha fijado el objetivo de reducir en un 55% las emisiones contaminantes antes de 2030.

Bolsillo del consumidor

Esta medida obligará a las empresas proveedoras de combustibles a comprar derechos de emisión por el dióxido de carbono generado en la producción y uso de sus productos. En consecuencia, este coste alcanzará al consumidor final.

Según los cálculos de la Comisión Europea, el incremento medio podría situarse en 0,11 euros por litro en gasolina y 0,13 euros en diésel. Sin embargo, analistas apuntan que en escenarios de alta demanda de carbono podría superar los 0,50 euros por litro.

La normativa del ETS2 afectará de forma progresiva pero sostenida. Las estimaciones realizadas apuntan que llenar un depósito de gasolina podría encarecerse entre 6 y 7 euros, mientras que el de gasóleo podría subir alrededor de 7,5 euros. A esto habría que sumar posibles fluctuaciones del petróleo y ajustes fiscales nacionales.