Tomy, a la izquierda de la imagen, junto a Chema. Ideal

Planta 10 hectáreas de olivos en Andalucía a cambio de aceite gratis de por vida: «Así es la vida en el campo»

Chema Torres ganó el sorteo del agricultor de Córdoba Tomy Rohde, que ofrecía aceite gratuito para toda la vida a cambio de plantar 2.200 olivos

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:14

Aceite gratis para toda la vida. Eso es lo que ofrecía a través de un sorteo a través de sus redes sociales el influencer del ... campo Tomy Rohde. Sin embargo, el ganador no se llevaría el aceite sin más, antes de ello tendría que ayudar a plantar 2.200 olivos en una superficie de 10 hectáreas. Y es justo ahora, ya a mediados del mes de noviembre, cuando se ha finalizado la plantación de esos olivos en La Carlota (Córdoba).

