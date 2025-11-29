Planta 10 hectáreas de olivos en Andalucía a cambio de aceite gratis de por vida: «Así es la vida en el campo»

Aceite gratis para toda la vida. Eso es lo que ofrecía a través de un sorteo a través de sus redes sociales el influencer del ... campo Tomy Rohde. Sin embargo, el ganador no se llevaría el aceite sin más, antes de ello tendría que ayudar a plantar 2.200 olivos en una superficie de 10 hectáreas. Y es justo ahora, ya a mediados del mes de noviembre, cuando se ha finalizado la plantación de esos olivos en La Carlota (Córdoba).

«Todos los años hago algo de este estilo: invito a alguien a que venga al campo y trabaje conmigo. El año pasado vino una muchacha durante toda la campaña y también han estado trabajando aquí Juanma Roemero de EuropaFM y la diputada Bea Fanjul», explica a IDEAL Tomy Rohde. Este año, sin embargo, lo haría de una forma diferente: «Pensé que sería buena idea hacer un sorteo y que el ganador plantara 10 hectáreas conmigo». Y lo cierto es que el sorteo fue todo un éxito, con miles de personas participando en él.

El ganador fue Chema Torres, un ciudadano de Getafe que a cambio de sus servicios no solo se ha llevado el pago por los días de trabajo, sino también aceite de oliva para el consumo de una familia de por vida. «Hemos llevado al acuerdo de que se lleva aceite hasta que uno de los dos se muera», reconoce entre risas Tomy.

«Cada vez la gente de campo y la de ciudad están más alejadas. Me gusta que vean las diferencias que hay de un lugar a otro» Tomy Rohde Agricultor e influencer

El agricultor de Córdoba admite que se han quedado alucinados por la forma de trabajar de Chema: «Para que la gente se haga una idea, antes de ayer trabajamos de 07:00 a 19:00 horas sin parar». Según cuenta el influencer, lo que él busca no es «hacer el paripé» y grabar un vídeo, sino mostrarle a la gente cómo es el campo en realidad. «Intento mostrar el ritmo de vida que llevamos en el campo. Hay quien se piensa que esto es tranquilo pero lo cierto es que son muchos cabreos, trabajo y no parar».

— Tom (@Tomy_Rohde) May 21, 2025

Durante los últimos días Chema ha podido ver cómo es el trabajo del campo, uno que, además, no da beneficios hasta que pasa algún tiempo. «Este trabajo que hemos hecho es deficitario hasta dentro de cuatro años. Hasta ese momento es solo gastar dinero».

Para finalizar, Tomy se muestra satisfecho de poder acercar a alguien de ciudad como Chema a la vida que él y sus vecinos llevan: «Cada vez la gente de campo y la de ciudad están más alejadas. Por ejemplo, yo conozco a todos mis vecinos a ocho kilómetros y hay gente en la ciudad que no sabe quienes son los vecinos de su bloque. Me gusta que vean las diferencias que hay de un lugar a otro».