Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) E. P.

Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha confirmado como procedente el despido disciplinario por estos hechos

Alberto Flores

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

Una pelea en el trabajo es un hechos constitutivo suficiente para ser despedido. Así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), que ... ha confirmado como procedente el despido disciplinario de un trabajador que agredió a un compañero dentro de las instalaciones de la empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9 La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia

Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia