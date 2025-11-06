Un vendedor de aceite de oliva: «Agita la botella y mira esto en la etiqueta para saber si es de calidad»

Se trata, sin duda alguna, de uno de los productos estrella de cuantos se ponen a la venta en hipermercados y supermercados, debido sobre todo ... a las contundentes y continuas oscilaciones en su precio. Los lotes de la nueva cosecha de aceite de oliva virgen extra están ya a punto de ocupar los estantes de los establecimientos, lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son las mejores opciones entre todas las que hay disponibles. En este sentido, algunos expertos aseguran que además de el sabor o el olor, hay otra característica muy importante a tener en cuenta y es la densidad.

Este rasgo del aceite se refiere a la solidez del producto en relación al volumen de su envase. En este sentido, desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa, el sistema internacional de la ONU dictaminó que el peso específico del aceite de oliva virgen extra es de 0,916kg/litro, siempre y cuando se tome la muestra a una temperatura de 16-17º centígrados. Este es el valor promedio que hay que tener en cuenta cuando hablamos de su peso.

Por otra parte, para determinar su densidad y, por consiguiente, su calidad, hay que fijarse en los siguientes factores: el tipo y variedad de la aceituna, la fase de producción y el clima. Según los expertos, a más densidad, mayor calidad, lo que lo convierte en un truco muy útil a la hora de comprar aceite de la mejor calidad.

A simple vista podría comprobarse, agitando la botella y fijándonos en las burbujas del aceite. En uno de menor calidad, las burbujas ascienden de manera muy rápida a la superficie. En cambio, en uno de mayor calidad, estas se mueven de manera mucho más lenta. Así lo define el olivarero @aceiteadomicilio.

Entre otros trucos también está el de elegir envases oscuros, para asegurarse de que el producto no se ha visto afectado por la luz y su estado sigue siendo óptimo; y fijarse en la fecha de la cosecha y si la extracción ha sido en frío, pues esta garantiza que la temperatura no haya superado los 27 grados.