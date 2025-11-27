Oferta de Hipercor en Black Friday: ocho euros de descuento en una conocida marca de aceite de oliva

Durante el Black Friday no solo hay gangas en productos electrónicos o electrodomésticos. Las cadenas de supermercados se han sumado a esta semana de promociones ... en las que los clientes buscan las mejores ofertas. A la hora de comprar aceite de oliva virgen extra también se pueden encontrar distintos formatos con buenos descuentos.

Hipercor, la red de hipermercados de España perteneciente al grupo El Corte Inglés, ha realizado una selección de productos alimenticios en los que ha aplicado interesantes descuentos en su página web. Salmón, gambas peladas congeladas o turrón de chocolate son algunos de los productos que se pueden encontrar en oferta en su web.

Uno de los productos estrella que Hipercor ha decidido aplicar descuentos en el aceite de oliva virgen extra. En concreto, en una marca bastante conocida y con buena valoración en España. La garrafa de cinco litros de Carbonell tiene un descuento de ocho euros. Una oportunidad para adquirir este producto a un precio rebajado.

La oferta, que coincide con el Black Friday, estará activa por un tiempo limitado no especificado. El precio normal de la garrafa de cinco litro de aceite de oliva virgen extra de la marca Carbonell se vende normalmente a 33,95 euros. La oferta rebaja el producto ocho euros, por lo que se queda a 25,95 €. Este interesante descuento deja el precio del producto a 5,19 euros el litro.

Además, la página web de Hipercor, donde está activo este descuento de aceite de oliva virgen extra, ofrece la posibilidad de elegir el día y hora en la que el cliente quiere recibir el pedido en su domicilio.