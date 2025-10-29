Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oferta exprés de Alcampo: aceite de oliva Coosur a menos de 4 euros el litro. Ideal

Oferta exprés de Alcampo: hunde el precio de la garrafa de aceite virgen extra Coosur

Se trata del Aceite de oliva virgen Cocina Mediterránea, que contará con un precio reducido durante las próximas semanas

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El precio del aceite de oliva es una de las mayores preocupaciones de los españoles cuando acuden al supermercado. Y es que después de las ... subidas de hace dos años, con precios históricos para este producto, la mayoría de consumidores en España busca ahorrar lo máximo posible a la hora de adquirir este producto tan típico de la gastronomía de nuestro país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oferta exprés de Alcampo: hunde el precio de la garrafa de aceite virgen extra Coosur

Oferta exprés de Alcampo: hunde el precio de la garrafa de aceite virgen extra Coosur