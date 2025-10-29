Oferta exprés de Alcampo: hunde el precio de la garrafa de aceite virgen extra Coosur

El precio del aceite de oliva es una de las mayores preocupaciones de los españoles cuando acuden al supermercado. Y es que después de las ... subidas de hace dos años, con precios históricos para este producto, la mayoría de consumidores en España busca ahorrar lo máximo posible a la hora de adquirir este producto tan típico de la gastronomía de nuestro país.

Afortunadamente, desde hace meses es posible encontrar buenas ofertas en diferentes supermercados y tiendas especializadas. En algunos casos, de hecho, es posible adquirirlo a precios inferiores a los cuatro euros el litro. Y eso es justo lo que ocurre con la nueva oferta exprés que ha lanzado Alcampo recientemente.

Se trata de una oferta que tiene como protagonista a un producto concreto: el Aceite de oliva virgen Cocina Mediterránea de Coosur. Un aceite que está rebajado en su formato de garrafa de cinco litros y que tiene un precio de 19,95 euros en todas las tiendas de Alcampo en España.

Ampliar

Con esta oferta, que estará disponible hasta principios de noviembre, el precio del litro de aceite queda en los 3,99 euros, lo que supone una gran oportunidad para adquirir este producto de elevada calidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que su precio habitual de venta es de 33,95 euros, lo que supone casi 7 euros por litro.

En cuanto al aceite, es de la marca Aceites del Sur – Coosur S. A., ubicada en Vilches (Jaén). Se trata de un aceite de oliva virgen obtenido de aceitunas y solo mediante procedimientos mecánicos. Según detalla la empresa fabricante del producto, es un aceite que «representa los valores de la dieta más característica de la cocina española».