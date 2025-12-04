La oferta combinada de jamón con un rioja de regalo por 65 euros que arrasa en Carrefour

La Navidad multiplica los gastos en los hogares españoles. No solo las compras de los regalos, también la preparación de los menús navideños requiere de ... una planificación para ofrecer a familiares e invitados una comida o cena a la altura. Y, en ese contexto, no pueden faltar dos elementos esenciales: jamón y vino.

Eso es precisamente es lo que ofrece esta semana Carrefour en su catálogo con una oferta combinada que ha tenido una gran acogida entre los clientes. Una promoción que oferta ambas cosas a un precio muy ajustado: 65 euros.

Se trata de una pierna de jamón serrano reserva de la marca Altorreal de 10 kilos, que va acompañada de un vino rioja Marqués de Valido. Algunas de las críticas en la página de Carrefour señalan que «está muy bueno para tapas con palitos pan de castilla bocadillos pica pica con un vinito. En fin, calidad precio genial». De hecho, le otorgan cinco estrellas a este jamón.