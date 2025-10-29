Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La nueva forma de pagar con el móvil que van a tener los clientes del BBVA. Ideal

La nueva forma de pagar con el móvil que van a tener los clientes del BBVA

Hasta ahora, los usuarios de dispositivos Apple solo podían realizar pagos móviles a través de Apple Pay

Camilo Álvarez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:34

Comenta

BBVA ha informado de un importante cambio que afecta a sus clientes y que va a cambiar la forma de realizar compras y pagar. En ... este caso afecta a los pagos mediante el móvil, una forma de efectuar esta operación en comercios cada vez más extendida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  10. 10

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva forma de pagar con el móvil que van a tener los clientes del BBVA

La nueva forma de pagar con el móvil que van a tener los clientes del BBVA