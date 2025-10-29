La nueva forma de pagar con el móvil que van a tener los clientes del BBVA

BBVA ha informado de un importante cambio que afecta a sus clientes y que va a cambiar la forma de realizar compras y pagar. En ... este caso afecta a los pagos mediante el móvil, una forma de efectuar esta operación en comercios cada vez más extendida.

Y es que BBVA es el primer banco en anunciar el lanzamiento de una aplicación móvil que permite a sus titulares de tarjetas Visa realizar pagos sin contacto en sistema operativo de Apple, iOS, directamente desde la 'app' de banca móvil de la entidad. La solución estará disponible de forma progresiva para todos los clientes del banco en España. De esta forma, los clientes de BBVA podrán pagar a través de tecnología Near Field Communications (NFC) sin necesidad de utilizar servicios de terceros ni pagar con la tarjeta de crédito.

Con el lanzamiento de BBVA Pay, los usuarios contarán con una alternativa «segura y completamente integrada dentro del ecosistema digital del banco» sin tener que compartir datos con terceros, señala. La aplicación ofrece la misma experiencia «fluida» que un 'wallet' nativo, pero con «ventajas adicionales», ya que toda la información personal y financiera se gestiona dentro de la 'app' de BBVA, lo que «refuerza la seguridad, trazabilidad y control de cada transacción». Además, el cliente que lo use disfrutará de «ventajas y promociones y podrá acceder a funcionalidades adicionales», añade BBVA. La solución se desplegará progresivamente a todos los clientes en las próximas semanas.

«El lanzamiento de BBVA Pay representa un avance significativo en la innovación de pagos móviles, y en Visa estamos orgullosos de apoyar a BBVA en hacer realidad esta solución. Al aprovechar la escala y la tecnología de nuestra red global, estamos habilitando experiencias de pago seguras, escalables y fluidas que responden a las nuevas necesidades de los usuarios y aceleran la transformación digital en Europa», ha destacado el vicepresidente de Clientes Globales de Visa, Javier Sandoval.

Hasta ahora, los usuarios de dispositivos Apple solo podían realizar pagos móviles a través de Apple Pay. Con BBVA Pay, BBVA amplía esas opciones «ofreciendo una alternativa adicional integrada en su propia 'app'». BBVA Pay equipara así la experiencia entre ambos sistemas operativos para «ampliar la libertad de elección para los consumidores y promoviendo un entorno digital más abierto».