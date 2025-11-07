La nefasta predicción de Gonzalo Bernardos por el precio de la vivienda: «No hay ninguna perspectiva»

El precio de la vivienda no para de subir desde hace algunos años. Al principio se consideró una alternativa para los elevados alquileres que ... cada día asfixian más a los españoles, pero su continua escalada hace cada vez menos posible esta opción, sobre todo por la cantidad suma de dinero que hay que dar como entrada.

Y es que la escasez de vivienda disponible tiene como consecuencia directa un aumento de los precios y la dificultad para que sobre todo los jóvenes puedan acceder a ella. En este sentido, el economista Gonzalo Bernardos anima a la compra de vivienda como inversión a largo plazo, ya que recuerda que las pensiones que nos quedarán en un futuro «no serán tan generosas como en la actualidad».

Bernardos asegura que a pesar de que en ciudades como Madrid o Barcelona esto es más complicado, todavía existen posibilidades en otros lugares del país. «Con dos salarios mínimos, en buena parte de España, pueden comprar una vivienda, porque pagan menos de cuota hipotecaria que de alquiler», señala, aunque reconoce que es complicado para aquellos que no cuentan con ayuda familiar acceder al mercado. «El problema es que necesitan la ayuda de sus padres, porque a la hora de comprar una casa el banco está dispuesto a prestar un 70% del precio de la vivienda, mientras que ese 30% restante necesitan que se lo dé alguien».

En cuanto a la duda que tiene mucha gente acerca de si disminuirá el precio de la vivienda, este economista lo tiene claro: «En el momento actual no hay ninguna perspectiva que haga que el precio de la vivienda pueda bajar. Por lo tanto, no veo en qué año puede llegar a bajar». «Me parece que tanto en el año 2026 como en el año 2027 va a seguir subiendo», recoge '20 minutos'.