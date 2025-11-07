Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El economista Gonzalo Bernardos se muestra categórico sobre cuál será el precio de la vivienda en los próximos años. Ideal

La nefasta predicción de Gonzalo Bernardos por el precio de la vivienda: «No hay ninguna perspectiva»

La escasez de vivienda disponible tiene como consecuencia directa un aumento de los precios y la dificultad para que sobre todo los jóvenes puedan acceder a ella

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El precio de la vivienda no para de subir desde hace algunos años. Al principio se consideró una alternativa para los elevados alquileres que ... cada día asfixian más a los españoles, pero su continua escalada hace cada vez menos posible esta opción, sobre todo por la cantidad suma de dinero que hay que dar como entrada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  4. 4 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nefasta predicción de Gonzalo Bernardos por el precio de la vivienda: «No hay ninguna perspectiva»

La nefasta predicción de Gonzalo Bernardos por el precio de la vivienda: «No hay ninguna perspectiva»