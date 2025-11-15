El mensaje de la Seguridad Social por un corte inminente en sus servicios

La Seguridad Social publicó el pasado viernes un mensaje en sus cuentas oficiales de redes sociales para avisar de un corte temporal de sus servicios ... electrónicos durante la jornada del domingo 16 de noviembre. «El próximo domingo, de 08.00 horas a 13.00 horas, se va a producir una interrupción temporal de nuestros servicios electrónicos por tareas de actualización», anuncian.

El organismo ha aprovechado para pedir disculpas a los ciudadanos que puedan verse afectados y para incidir en que se trata de unos trabajos orientados a la «mejora del servicio».

Esta incidencia temporal afecta a gestiones tales como trámites de afiliación, vida laboral, presentación de solicitudes y consultas en la Sede Electrónica, que no podrán consultarse durante la mañana del domingo. La interrupción implica que no pueden realizarse gestiones telemáticas, lo que obliga a muchos ciudadanos a posponer trámites que hubieran querido realizar durante el día de mañana.

En todo caso, la incidencia está relacionada con tareas de mantenimiento y actualización de los sistemas, necesarias para reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de las plataformas, y será puntual.

Canales oficiales

Ante este tipo de incidencias, la Seguridad Social recomienda siempre a los ciudadanos mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar intentos repetidos de acceso mientras persista la interrupción. Asimismo, recuerda que los plazos administrativos están salvaguardados, de modo que ninguna persona resultará perjudicada por la caída temporal de los servicios.