Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aviso de la Seguridad Social por un corte inminente de sus servicios electrónicos. Ideal

El mensaje de la Seguridad Social por un corte inminente en sus servicios

Advierten de una interrupción temporal de las herramientas electrónicas por tareas de actualización

D. C.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

La Seguridad Social publicó el pasado viernes un mensaje en sus cuentas oficiales de redes sociales para avisar de un corte temporal de sus servicios ... electrónicos durante la jornada del domingo 16 de noviembre. «El próximo domingo, de 08.00 horas a 13.00 horas, se va a producir una interrupción temporal de nuestros servicios electrónicos por tareas de actualización», anuncian.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  6. 6 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  7. 7 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mensaje de la Seguridad Social por un corte inminente en sus servicios

El mensaje de la Seguridad Social por un corte inminente en sus servicios