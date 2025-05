Un médico da la clave para que los auriculares no te dañen los oídos El uso de cascos puede provocar daños irreversibles para la audición

Sábado, 31 de mayo 2025

El uso cada vez más frecuente de auriculares en nuestra vida diaria ha llevado al médico y profesor José Manuel Felices a lanzar una seria advertencia sobre los efectos perjudiciales para la audición. Según el doctor, este aparato se ha convertido en «el peor enemigo para los oídos».

El problema radica en que «el uso de cascos o auriculares puede provocar daños irreversibles para la audición», algo que, según Felices, no solo afectará a las personas mayores. Cita investigaciones que revelan un aumento del daño auditivo en poblaciones jóvenes. «Hay estudios que señalan que un 13% de adolescentes y un 17% de adultos entre los 20 y los 30 años presentan daños en las células del oído que transmiten el sonido causadas por estos dispositivos».

El factor clave detrás de este daño es «la exposición constante o el volumen muy elevado», según explica este médico especialista en radiología y recoge 'El Diario Vasco'. El sonido comienza a ser peligroso «a partir de 85 dB», y el problema es que los auriculares modernos «permiten hasta 110 decibelios».

A pesar de estos riesgos, el doctor Felices enfatiza que no es necesario dejar de usar auriculares por completo, sino utilizarlos de manera consciente y segura. Para ello aconseja controlar el volumen y no ponerlo a más del 60%; ser consciente del tiempo de uso y evitarlos si se está en casa y no se va a molestar a nadie; y utilizar auriculares con cancelación de ruido para evitar subir el volumen cuando haya ruido de fondo.

