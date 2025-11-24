Lidl lanza una superoferta por el Black Friday en el aceite de oliva virgen extra Coosur Selección
La oferta se aplica a la garrafa de 3 litros, con un precio total de 13,79 euros, en vez de los 14,49 que costaba hasta ahora
Granada
Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:32
Los supermercados y grandes hipermercados siguen lanzando ofertas para captar clientes con un producto básico en la cocina española: el aceite de oliva. Si Carrefour ... o Alcampo han sumado ofertas en las últimas semanas, ahora es Lidl el que incluye en su folleto de esta semana una oferta destacada en este producto.
Se trata del aceite de oliva virgen extra de Coosur Selección, incluido en el folleto de este semana de la cadena alemana (del 24 al 30 de noviembre). En este caso la oferta se aplica a la garrafa de 3 litros, con un precio total de 13,79 euros, en vez de los 14,49 que costaba hasta ahora. Eso supone pagar el litro a 4,58 euros para un AOVE de primera calidad.
El aceite de oliva virgen extra de Coosur Selección tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía española. Con esta garrafa de aceite de oliva virgen extra, el consumidor podrá preparar una gran cantidad de platos y tener un amplio recetario. Este aceite de oliva virgen extra es «perfecto para utilizar en platos en crudo, cremas de verduras, sopas frías y frituras», señala la propia marca.
