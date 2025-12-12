El jamón de más de 8 kilos que Carrefour incluye en una promoción de Navidad

Un jamón de calidad a un precio contenido. Es lo que ofrece Carrefour entre su catálogo para estas navidades. Y es que los jamones ... se han convertido en una de las piezas de supermercados más cotizadas en estas fechas. Muchas son las grandes firmas que han aprovechado las últimas semanas para presentar ofertas y promociones relacionadas con el jamón serrano.

En este sentido, una de las marcas más afamadas es El Pozo. Y aunque cuenta con opciones para todos los gutos y bolsillos, hay una oferta en Carrefour que permite hacerse con una pieza de más de ocho kilos a un precio contenido: menos de 90 euros.

En concreto, la oferta está enmarcada en la promoción de cupones de descuentos añadidos, que actualmente está disponible a través de la tienda online de Carrefour y en los establecimientos físicos de la cadena francesa.

Se trata del Jamón Curado Gran Reserva Platinum El Pozo pieza de 8,5 kg, que puede adquirirse por 85 euros la pieza. Además, Carrefour detalla que con la compra del mismo se consigue un cupón extra con un 15% de descuento. Una pieza que, tal y como detalla El Pozo, sigue un proceso de secado durante un mínimo de 12 meses que le otorga «un aroma suave y especial».