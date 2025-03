Un influencer va al Mercadona a comprar sus torrijas y sentencia: «No me esperaba menos» @sergiolp__ es un creador de contenido granadino que acude a bares y restaurantes a probar sus platos y, además, suele compartir sus impresiones de productos del supermercado

C. L. Lunes, 31 de marzo 2025, 13:17 | Actualizado 14:09h. Comenta Compartir

Las redes están plagadas de vídeos de creadores de contenido que acuden a establecimientos a probar su comida y emiten su veredicto. Uno de los más influyentes es el granadino Sergio López (@sergiolp__), más conocido como Niño Safaera, un joven de Maracena que se ha catapultado en redes sociales hasta ser un referente de los conocidos como influencers gastronómicos.

Acumula solo en Instagram más de 120 seguidores. Este joven comenzó, como muchos otros, a subir vídeos de comedia a sus redes. Pero su pasión por la comida hizo que empezara a cambiar el contenido que publicaba. «A mí y a mi amigo Callejas nos encanta comer fuera y siempre probábamos muchos sitios. Todos los fines de semana buscábamos un lugar nuevo para comer, así que decidí empezar a enseñar qué me parecían los bares y restaurantes», contaba a Ideal hace unos meses.

Sergio no solo muestra sus probaturas de bares y restaurantes, también sube de vez en cuando vídeos en los que prueba productos de supermercados como Mercadona. Uno de ellos, publicado en los últimos días, enseña un dulce de la cadena valenciana y dicta sentencia.

Se trata de las torrijas y lo primero de lo que advierte es del precio: «Más vale que estén buenas, Mercadona. Mira, yo te lo pago si está exquisito», ha apuntado el granadino mientras abría la caja. «Las acabo de sacar de la nevera y esto está más frío que el tobillo de un pingüino»,bromea.

Otra de sus advertencias es que «son pequeñas. Me lo esperaba aquí un torrijoide». Sergio las calienta unos segundos en el microondas para probarlas como es debido y va dando su punto de vista sobre este producto.

«Buena pinta tiene, eh. ¡Me cago en todo! Tampoco lo voy a hypear mucho porque con lo que me han cobrado no me esperaba en parte menos. ¿Pero que está buenísima? Está buenísima», ha asegurado el influencer granadino.

«Un pan que ha chupado leche. La única pega que le puedo poner es que la noto un poco aceitosa, pero por lo demás está increíble», ha afirmado el creador de contenido mientras probaba la torrija. «Si sois muy fanáticos de las torrijas, yo la recomiendo; si os las hace vuestra abuela en vuestra casa, os lo recomiendo más todavía, pero que esto es una buena opción», concluye el 'catador' granadino.

Temas

Restaurantes

Instagram

Mercadona