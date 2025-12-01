La increíble oferta de aceite de Alcampo: una garrafa de AOVE andaluz por menos de 4 euros el litro

Alcampo quiere convertirse en un referente en lo que al precio del aceite de oliva se refiere, superando a otros competidores como Carrefour o Lidl. ... Y es que, conscientes de que los consumidores suelen buscar el aceite de mejor precio, desde la cadena no paran de lanzar ofertas con este producto como protagonista durante las últimas semanas.

En esta ocasión se trata de una oferta difícil de igualar y que estará disponible todavía durante algunos días más, concretamente hasta el próximo 10 de diciembre. De hecho, se trata de una promoción especial presente en su folleto de ofertas semanal.

En concreto, la oferta tiene como protagonista al AOVE de la marca Suroliva, un aceite de oliva virgen extra que durante los próximos días podrá adquirirse en todas las tiendas de Alcampo a un precio especial: 18,95 euros la garrafa de cinco litros.

El precio del litro con esta oferta de Alcampo baja hasta los 3,79 euros, convirtiéndose en una de las opciones más asequibles del momento para hacerse con una garrafa de aceite de calidad. De hecho, el producto está valorada con 4,5 estrellas sobre 5 en la página web de Alcampo.

En cuanto al aceite en sí, se trata de un aceite de oliva virgen extra de la marca Suroliva, de la localidad sevillana de Osuna. Un aceite que, según aseguran los clientes de Alcampo a través de las reseñas, destaca por su color, textura y excelente sabor.