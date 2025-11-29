El impuesto europeo que cambiará el precio del diésel y la gasolina como al inicio de la guerra de Ucrania

La nueva tasa impuesta por la Unión Europea hará que a partir de enero de 2027 aumente el gasto por circular con un coche ... de combustión, algo totalmente distinto a las tasas municipales o gubernamentales y etiquetas medioambientales de la DGT a las que estamos acostumbrados.

Esto se llevará a cabo mediante la entrada en vigor del nuevo régimen europeo de comercio de emisión, también denominado ETS II (Sistema Europeo de Comercio de Emisiones), que conllevará en poco más de un año nuevas tasas para la industria eléctrica, el transporte marítimo, la aviación comercial y el transporte por carretera, entre otros.

Con ello, Bruselas busca «reducir los gases de efecto invernadero y conseguir disminuir las emisiones de COE en 2030 hasta en un 62% con respecto al pasado año 2005 en toda la Unión Europea». Y la consecuencia la notaremos en la gran subida en el precio de los combustibles cuando vayamos a las gasolineras a repostar.

Algunos expertos ya han llevado a cabo los cálculos pertinentes con la nueva normativa y las primeras previsiones apuntan a que el precio del combustible se encarecerá entre un 25 y un 30%. Esto significa que los carburantes serán entre 20 y 45 céntimos más de euro por litro, pudiendo volver a precios equivalentes al inicio de la guerra de Ucrania.