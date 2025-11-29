Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El impuesto europeo que cambiará el precio del diésel y la gasolina como al inicio de la guerra de Ucrania. Pepe Marín

El impuesto europeo que cambiará el precio del diésel y la gasolina como al inicio de la guerra de Ucrania

Algunos expertos ya han llevado a cabo los cálculos pertinentes con la nueva normativa y las primeras previsiones apuntan a que el precio del carburante se encarecerá entre un 25 y un 30%

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:32

Comenta

La nueva tasa impuesta por la Unión Europea hará que a partir de enero de 2027 aumente el gasto por circular con un coche ... de combustión, algo totalmente distinto a las tasas municipales o gubernamentales y etiquetas medioambientales de la DGT a las que estamos acostumbrados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  5. 5 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  6. 6 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores
  9. 9 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre
  10. 10 La crisis de la Policía Local provoca un pleno volcánico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El impuesto europeo que cambiará el precio del diésel y la gasolina como al inicio de la guerra de Ucrania

El impuesto europeo que cambiará el precio del diésel y la gasolina como al inicio de la guerra de Ucrania