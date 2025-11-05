Hipercor se suma a Alcampo y Carrefour para bajar un famoso aceite de oliva virgen extra

Novedades en el precio del aceite de oliva virgen y el virgen extra en uno de los principales supermercados del país. Se trata de ... un producto que los consumidores consideran como el mayor quebradero de cabeza a la hora de hacer la lista de la compra.

No en vano, la oscilación en su precio ha provocado que se aprovechan más que nunca las ofertas y rebajas, máxime después de que los precios experimenten un ligero repunte ante unas pevisiones menos optimistas a corto plazo. Las previsiones de la próxima campaña hablan de una cosecha menos importante de lo que se podía imaginar a principios de este año. Unas temperaturas muy elevados y la escasez de lluvias tienen gran parte de culpa.

En este sentido, hay supermercados y grandes cadenas que en España que se afanan por ofrecer las mejores propuestas con el 'oro líquido' como protagonista. Sucede, por ejemplo con El Corte Inglés e Hipercor, para competir con Carrefour o Alcampo.

En este sentido, tal y como se puede apreciar en las páginas webs de Hipercor y El Corte Inglés, hay una oferta que puede llamar la atención de los consumidores. Y no es otra que la que atañe a una garrafa de cinco litros de aceite de oliva virgen extra Maestros de Hojiblanca.

Esta oferta en concreto deja la garrafa de 5 litros rebajada. No en vano, el precio original era de 33,95 euros los cinco litros y ahora ha pasado a 25,95 euros. Esto supone pagar a 5,19 euros el litro.