Hipercor se suma a Alcampo y Carrefour para bajar un famoso aceite de oliva virgen extra
Se trata de la garrafa de 5 litros de Maestros de Hojiblanca
Camilo Álvarez
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:10
Novedades en el precio del aceite de oliva virgen y el virgen extra en uno de los principales supermercados del país. Se trata de ... un producto que los consumidores consideran como el mayor quebradero de cabeza a la hora de hacer la lista de la compra.
No en vano, la oscilación en su precio ha provocado que se aprovechan más que nunca las ofertas y rebajas, máxime después de que los precios experimenten un ligero repunte ante unas pevisiones menos optimistas a corto plazo. Las previsiones de la próxima campaña hablan de una cosecha menos importante de lo que se podía imaginar a principios de este año. Unas temperaturas muy elevados y la escasez de lluvias tienen gran parte de culpa.
En este sentido, hay supermercados y grandes cadenas que en España que se afanan por ofrecer las mejores propuestas con el 'oro líquido' como protagonista. Sucede, por ejemplo con El Corte Inglés e Hipercor, para competir con Carrefour o Alcampo.
En este sentido, tal y como se puede apreciar en las páginas webs de Hipercor y El Corte Inglés, hay una oferta que puede llamar la atención de los consumidores. Y no es otra que la que atañe a una garrafa de cinco litros de aceite de oliva virgen extra Maestros de Hojiblanca.
Esta oferta en concreto deja la garrafa de 5 litros rebajada. No en vano, el precio original era de 33,95 euros los cinco litros y ahora ha pasado a 25,95 euros. Esto supone pagar a 5,19 euros el litro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión