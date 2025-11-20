El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad

Las temperaturas cada vez son más bajas en España y eso siempre suele indicar una cosa: cada vez queda menos tiempo para la llegada de ... la Navidad. Y con su llegada, son millones los pensionistas que a final de noviembre recibirán una alegría cuando les llegue la paga a su banco. Porque será justo en ese momento en el que, además de su mensualidad, también recibirán la paga extraordinaria navideña.

Y entre esos millones de jubilados, hay miles de afortunados que gracias al cobro de la extra de Navidad se juntarán con un ingreso a final de mes que superará los 6.000 euros. Una cantidad de dinero elevada que les permitirá planificar mejor y afrontar con más tranquilidad tanto el cierre del año como todo el periodo navideño.

La mayoría de jubilados reciben a lo largo del año un total de 14 pagas por su pensión: 12 pagas mensuales y dos extraordinarias. Estas últimas, las extra, se cobran ahora en noviembre y en junio. Y la cuantía de esas pagas extraordinarias equivale a la de una mensualidad normal, por lo que en el momento de recibir el ingreso de junio y de noviembre los jubilados cobran el doble de lo normal.

Más de 6.000 euros

La pensión media del sistema de pensiones en España se situó el pasado mes de octubre en los 1.315,3 euros. En ese caso, el cobro a percibir ahora ascendería a los 2.630,6 euros. Sin embargo, hay algunos casos en los que las pagas extra están prorrateadas, repartiendo directamente la cantidad extraordinaria entre las 12 pagas mensuales del año.

La pensión más alta por ley en 2025 se sitúa en los 3.267,60 euros mensuales. Una cantidad que supone más de 45.000 euros al año en 14 pagas. Y serán los jubilados que cobren esa cantidad los que puedan recibir una paga que supere los 6.000 euros gracias a la extra de Navidad.