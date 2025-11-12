Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»

Los pensionistas ya cuentan los días para recibir la paga extra de Navidad. Aunque la orden de la Seguridad Social se emite entre el ... 14 y el 5 de cada mes, los bancos adelantan su pago para que los clientes dispongan de ese dinero antes. Cada entidad fija su fecha, pero todas oscilan entre el día 21 y el 25 de noviembre.

Para el cálculo de estas prestaciones, los funcionarios de la Seguridad Social tienen en cuenta determinados aspectos que influyen en la cuantía final. Así lo ha explicado en su perfil de YouTube Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones debido a su función en el organismo. Muñoz cuenta que «generalmente los pensionistas cobran las pagas extra en las mensualidades de junio y noviembre».

Para calcular esta paga extra se tiene en cuenta el momento en el que el trabajador se convirtió en pensionista, así como el tipo de prestación que recibe. Hay que tener en cuenta que las pagas extraordinarias no son solo propias de las pensiones de jubilación, ya que también se aplican a otras pensiones contributivas como las de viudedad o incapacidad permanente.

«Como norma general, el importe de una paga extra es el mismo de una mensualidad ordinaria», explica Muñoz. Esto quiere decir que en el momento del cobro de la paga extra el pensionista recibiría el doble de lo que percibe el resto de meses del año.

Pero el funcionario avisa de que «tanto en el reconocimiento inicial de la prestación como en la extinción esa paga extra se abona a razón de una sexta parte por cada mes que haya estado como pensionista». Para recibirla simplemente vale con un solo día como pensionista. «Será suficiente cobrar un día, solo un día, de alguno de esos meses para que se compute una sexta parte», informa Muñoz.

Cada una de las pagas extra tiene sus propios periodos de devengo. La orden que establece las reglas de determinación de los importes de las pagas extraordinarias de las pensiones de la Seguridad Social determina que en el caso de la paga extra de noviembre se tienen en cuenta los periodos comprendidos «entre el 1 de junio y el 30 de noviembre».

Así, si una persona se convierte en pensionista el 29 de julio tendría derecho a cinco sextas partes de la paga extra, de igual forma que si se convirtiese en pensionista el 2 de agosto tendría derecho a cuatro sextas partes.

El funcionario de la Seguridad Social aclara que no todos los pensionistas cobrarán la paga extra de Navidad. «Un caso especial son las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ya que estas prestaciones se abonan en 12 mensualidades porque la paga extra está prorrateada en las mensualidades ordinarias».