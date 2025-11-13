Un funcionario de la Seguridad Social sobre el IRPF en las pensiones: «Una herramienta nos dirá el porcentaje»

Entender cómo funciona exactamente el sistema de pensiones, los derechos y deberes o las mejores opciones para prejubilarse puede ser complicado. Por eso, un funcionario ... de la Seguridad Social experto en pensiones, Alfonso Muñoz, cuenta con un canal en Youtube con miles de seguidores en el que comparte información útil y entendible para los usuarios.

Por ejemplo, cuánto van a cobrar exactamente los pensionistas en la paga extra de Navidad. O cómo pedir un informe de jubilación, es decir, un informe que indicaba «en qué fecha podríamos jubilarnos y qué importe de pensión nos quedaría, tanto si la solicitamos de manera anticipada o de manera demorada».

Muñoz ha resuelto en otro vídeo la duda que muchos contribuyentes tienen: ese importe de pensión que ofrece el simulador es el importe neto o el importe bruto. Y, en el caso de que hubiera que aplicar el IRPF, ¿qué porcentaje de IRPF se le aplicaría?

El funcionario explica que este informe de jubilación «nos da nuestro importe bruto de pensión en 14 pagas», pero ¿cómo podemos saber qué IRPF se nos aplicará? Desgrana que «lo que tenemos que hacer es irnos a la página web de la Agencia Tributaria», donde existe una herramienta que «rellenando nuestros datos económicos y nuestros datos personales nos dirá qué porcentaje de IRPF se nos aplicaría en nuestra jubilación».

Alfonso Muñoz advierte que «hay que tener en cuenta que INS, al igual que cualquier otra empresa, inicialmente nos aplicará un IRPF teniendo en cuenta los ingresos que va desde el reconocimiento hasta final de año». Esto explica que en muchas ocasiones, si por ejemplo la pensión se reconoce en el mes de julio, no se aplique ningún tipo de IRPF «salvo que expresamente y voluntariamente así lo indiquemos», puntualiza. Ahora bien, al año siguiente, al principio del ejercicio, «ya sí nos aplicará el IRPF correcto, ya que él será el pagador en todo el ejercicio económico».