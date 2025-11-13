Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un funcionario acalara cómo se aplica el IRPF a las pensiones. Avelino Gómez

Un funcionario de la Seguridad Social sobre el IRPF en las pensiones: «Una herramienta nos dirá el porcentaje»

El experto apunta que un simulador ofrece la información del importe de pensión, pero los usuarios tienen la duda de si ese importe es neto o bruto

Camilo Álvarez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Entender cómo funciona exactamente el sistema de pensiones, los derechos y deberes o las mejores opciones para prejubilarse puede ser complicado. Por eso, un funcionario ... de la Seguridad Social experto en pensiones, Alfonso Muñoz, cuenta con un canal en Youtube con miles de seguidores en el que comparte información útil y entendible para los usuarios.

