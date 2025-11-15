Un funcionario aclara cuánto queda de pensión con la jubilación anticipada: «Cada caso es distinto»

«El otro día me llamó un conocido para saber cuánto le quedaría de pensión de jubilación y si le quitaría mucho, es decir, si ... le penalizaría mucho en el supuesto de adelantar su pensión de jubilación». Así presenta el funcionario de la Seguridad Alfonso Muñoz en un vídeo en su canal de Yputube, en el que ofrece información útil sobre pensiones.

Explica que para saber el importe de la pensión de jubilación, lo que hay que hacer es acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social y en el apartado de tu seguridad social, identificarse con el certificado digital para acceder a la información de jubilación.

Una vez que se accede a esta pantalla, «la primera e importante información que nos muestra son los años que tenemos cotizados». Pero para conocer con mayor exactitud el importe, es decir, la cuantía de pensión de jubilación, «le daremos donde pone simular tu jubilación». De primeras, la pantalla pide modificar algunos datos que pueden aumentar el importe de la pensión, «como son si has tenido hijos, si tienes reconocida alguna discapacidad o si has trabajado en el extranjero».

Ahora «lo que queremos saber es cuánto le quedaría de pensión de jubilación en el supuesto de adelantar su jubilacióna«. Hay que modificar la fecha de jubilación y »la primera fecha que ponemos es 24 de diciembre de 2025, es decir, un año antes». Como se trata de una jubilación anticipada, la aplicación «nos va a solicitar una serie de información relativa al certificado laboral para determinar si podría acogerse a una jubilación anticipada voluntaria o involuntaria».

En este caso hay que informar de que se trata de un cese voluntario. En la siguiente pantalla aparecen datos importantes. Aquí es donde entra el juego de la revalorización, porque «todas las pensiones causadas durante este año tendrán la subida a principio del año siguiente, a partir del 1 de enero, y se estima que será en torno a un 2,6%».

Hay que puntualizar que «cada caso es distinto». La primera es que la jubilación anticipada no es una mala opción. Es cierto que aunque tiene una penalización de por vida, pero cuanto mayor sea la futura revalorización, más nos podría interesar. La segunda es que es importante bien elegir el momento de nuestra jubilación porque la penalización depende de los meses que adelantemos nuestra fecha de jubilación.

Y la tercera cuestión es que os «recomiendo saber manejar muy bien esta potente herramienta de la seguridad social porque con ella podemos conocer la cuantía exacta de nuestra pensión de jubilación y elegir el momento que más nos interese para nuestra jubilación», puntualiza.