La fecha exacta en la que pagará cada banco la extra de Navidad a los pensionistas

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y las compras que esta época acarrea, los pensionistas esperan con especial atención el cobro de ... la paga extra para poder recibir esa ayuda. El abono de las pensiones de la Seguridad Social está establecido en 14 pagas, por lo que, además del ingreso mensual, se realizan dos pagas extraordinarias al año que se abonan los meses de junio y de noviembre.

Aunque el organismo ordena el pago entre el 1 y el 5 de cada mes, los bancos adelantan el dinero de sus recursos para facilitar la vida de sus clientes y como reclamo para captarlos. Cada entidad fija una fecha, por lo que cada cliente cobrará un día determinado. Los días habituales de abono de las pensiones se mantienen, puesto que el 24 y 25 de noviembre son lunes y martes, así que no habrá apenas variaciones en el calendario. Sin embargo, algunas entidades se van a adelantar.

El portal especializado 65YMÁS se ha puesto en contacto con las entidades financieras y ofrece las fechas concretas de cada una:

-Unicaja: día 21

-Bankinter: día 21

-Caja de Ingenieros: día 21

-CaixaBank: día 24

-Santander: día 24

-BBVA: día 25

-Ibercaja: día 25

-Banco Sabadell: día 25

-Kutxabank: día 25

-ING: día 25

-Abanca: día 25

-Cajamar: día 25