Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025 @veromanin, cuenta en sus redes sociales cómo se debe solicitar esta ayuda y que requisitos se deben cumplir

Esther Guerrero Domingo, 17 de agosto 2025, 10:11

Recibir 2.400 euros por hijo podría ser una realidad, aunque parezca ficción. Esto es lo que @veromanin, una influencer con más de 96.000 seguidores comenta en un video subido en su cuenta de Instagram.

Esta prestación no tendrá en cuenta los requisitos económicos, por lo que cualquiera puede ser beneficiado de ella. Sin embargo, lo único que se valorará es que deben tener menos de 18 años. Además, es compatible con otras ayudas del Estado, como el ingreso mínimo vital.

Este dinero se recibirá de forma mensual. Por lo que se otorgarán 200 euros periódicamente hasta alcanzar los 2.400 euros por descendiente prometidos.

A pesar de que Vero considere que «tiene muchas papeletas de seguir adelante», esto aún no es una realidad. Se trata de una propuesta que debe ser aprobada en los presupuestos generales. Esto hace que no se sepa con certeza si se realizará algún cambio o seguirá según lo establecido.

No es la primera vez que el gobierno facilita a las familias una subvención por tener hijos. Actualmente hay una ayuda vigente que va destinada a los progenitores menores de 21 años, de entre 21 y 25 si han cotizado al menos 180 días o 90 en los últimos 7 años o en caso de tener 26 años o más siempre que se haya cotizado 360 días o 180 en los últimos 7 años. Sin embargo, esto solo se podrá solicitar hasta 5 años después del parto o adopción.