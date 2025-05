Una experta en limpieza comparte varios trucos muy útiles que puedes hacer con arroz en casa

C. L. Sábado, 10 de mayo 2025, 11:07 Comenta Compartir

Cuando pensamos en el arroz, automáticamente vienen a nuestra cabeza multitud de recetas para elaborar diferentes comidas con este alimento. Sin embargo, tiene otras funciones que no son tan conocidas. Una de ellas es su utilidad en el ámbito de la limpieza.

La experta en limpieza y orden, Lucía Lipperheide, ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram (@homes.styles) en el que habla de cómo el arroz puede ser un aliado a la hora de limpiar. «Te enseño algunos de los usos que le doy y no, no he cocinado ni un grano», manifiesta.

Quitar el mal olor del robot de cocina, hacer una mascarilla de manos o usarlo para secar antes la ropa, son algunas de las funciones del arroz en el ámbito de la limpieza. «El arroz es ideal para limpiar pequeños electrodomésticos, sin usar productos químicos. Pon un poco de arroz y, además te ayudará a eliminar los malos olores», explica la influencer.

Al mezclar arroz triturado con miel se consigue una mascarilla natural para las manos que sirve además para exfoliarlas y eliminar pieles muertas, quedando muy suaves. Por otra parte, se pueden limpiar botellas echando dentro un poco de arroz, jabón de platos y agua. Entonces se agita todo y se aclara. Es perfecto cuando no se puede hacer lo mismo con un estropajo.

Entre otras funciones, está la de atrapar la humedad y hacer en consecuencia que la ropa tendida se seque más rápido. Solo hay que meter un poco de arroz dentro de un calcetín y ponerlo en el tendedero. Aunque si metes este mismo calcetín durante dos minutos en el microondas, lo podrás usar como un saco térmico casero. «Es perfecto para el cuello, las lumbares o los ovarios», afirma.

Temas

Instagram